У Франції з музею Ренуара викрали полотна на 9 млн євро

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Двоє злодіїв викрали чотири картини з музею Ренуара у Франції, одну з яких вони втратили під час втечі. Музей розташований у місті Кань-сюр-Мер на Лазуровому березі.

Про це пише BBC з посиланням на місцеву владу.

За інформацією мерії та місцевих ЗМІ, орієнтовна вартість викрадених творів мистецтва становить 9 мільйонів євро.

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Сигналізація в музеї спрацювала о 05:48 за місцевим часом, а поліція прибула через п'ять хвилин. Наразі відомо, що злодіїв не спіймали.

Як повідомляє французька регіональна газета Nice-Matin, викрали такі полотна:

“Портрет мадам Пішон” (1895);

“Портрет мадам Колонна Романо” (1910);

“Коко за читанням” (1905);

“Дівчина біля криниці” (1886).

Автором всіх робіт є Ренуар. Яку саме з них загубили викрадачі – невідомо.

Наприкінці минулого року злодії серед білого дня вдерлися до паризького музею Лувр та викрала історичні коштовності на 88 мільйонів євро.

Цьогоріч у серпні з музею на Сицилії викрали чотири картини епохи Відродження “надзвичайної цінності”.