У Франції з музею Ренуара викрали полотна на 9 млн євро

Двоє злодіїв викрали чотири картини з музею Ренуара у Франції, одну з яких вони втратили під час втечі. Музей розташований у місті Кань-сюр-Мер на Лазуровому березі.
Про це пише BBC з посиланням на місцеву владу.
За інформацією мерії та місцевих ЗМІ, орієнтовна вартість викрадених творів мистецтва становить 9 мільйонів євро.
Сигналізація в музеї спрацювала о 05:48 за місцевим часом, а поліція прибула через п'ять хвилин. Наразі відомо, що злодіїв не спіймали.
Як повідомляє французька регіональна газета Nice-Matin, викрали такі полотна:
- “Портрет мадам Пішон” (1895);
- “Портрет мадам Колонна Романо” (1910);
- “Коко за читанням” (1905);
- “Дівчина біля криниці” (1886).
Автором всіх робіт є Ренуар. Яку саме з них загубили викрадачі – невідомо.
Наприкінці минулого року злодії серед білого дня вдерлися до паризького музею Лувр та викрала історичні коштовності на 88 мільйонів євро.
Цьогоріч у серпні з музею на Сицилії викрали чотири картини епохи Відродження “надзвичайної цінності”.