У Парижі пограбували Лувр: викрали коштовності з колекції Наполеона

Вранці 19 жовтня в паризькому Луврі сталося пограбування — з музею викрали дев’ять коштовностей із колекції Наполеона та імператриці. Через інцидент музей оголосив про закриття “з виняткових причин” на весь день.

Про це повідомила міністерка культури Франції Рашида Даті.

Міністерка культури повідомила, що пограбування сталося під час відкриття музею. Постраждалих немає. На місці працюють поліція та адміністрація Лувру.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

За даними видання Le Parisien, злочинці проникли до будівлі через фасад із боку Сени, де нині ведуться будівельні роботи. Вони скористалися вантажним ліфтом, щоб дістатися галереї Аполлона, де зберігалися ювелірні вироби. Розбивши вітрини, грабіжники забрали дев’ять предметів із колекції.

Поліція підтвердила факт проникнення, однак деталі викрадених експонатів поки не розголошуються. Розслідування триває.