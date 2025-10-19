Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСвіт

У Парижі пограбували Лувр: викрали коштовності з колекції Наполеона

Музей тимчасово закрили.

У Парижі пограбували Лувр: викрали коштовності з колекції Наполеона
Лувр
Фото: Musée du Louvre

Вранці 19 жовтня в паризькому Луврі сталося пограбування — з музею викрали дев’ять коштовностей із колекції Наполеона та імператриці. Через інцидент музей оголосив про закриття “з виняткових причин” на весь день.

Про це повідомила міністерка культури Франції Рашида Даті.

Міністерка культури повідомила, що пограбування сталося під час відкриття музею. Постраждалих немає. На місці працюють поліція та адміністрація Лувру.

За даними видання Le Parisien, злочинці проникли до будівлі через фасад із боку Сени, де нині ведуться будівельні роботи. Вони скористалися вантажним ліфтом, щоб дістатися галереї Аполлона, де зберігалися ювелірні вироби. Розбивши вітрини, грабіжники забрали дев’ять предметів із колекції.

Поліція підтвердила факт проникнення, однак деталі викрадених експонатів поки не розголошуються. Розслідування триває.
