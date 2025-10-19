Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
FT: Європа намагається допомогти Україні, маючи «зв’язані руки» через правові обмеження щодо активів РФ

ЄС планує «репараційний кредит» для України на €140 мільярдів, пов’язаний із замороженими активами Росії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Євросоюз найближчого тижня обговорить план надання Україні «репараційного кредиту», який мають повернути за рахунок майбутніх виплат РФ. Але при цьому план не передбачає прямого вилучення активів Москви, пише Financial Times.

Як передбачається, Київ отримає близько €140 мільярдів, які ЄС профінансує, змусивши бельгійську фінансову установу Euroclear (де зберігається більшість заморожених російських резервів) надати кредит під заставу грошових залишків, накопичених із доходів від російських активів. У відповідь Брюссель видасть боргове зобов’язання (IOU), гарантоване країнами-членами та майбутнім бюджетом ЄС.

Попри заяви про «використання російських коштів», план не передбачає прямого вилучення російських активів. Юридичні претензії Росії залишаються недоторканними — формально йдеться про примус Euroclear надати кредит із власних ресурсів. Якщо Росія не виплатить репарації, ЄС не отримає гроші назад і змушений буде покривати витрати самостійно.

Аналітики зазначають, що такий механізм — швидше політичний сигнал, ніж фінансова інновація. ЄС міг би просто випустити облігації для допомоги Україні, однак лідери прагнуть продемонструвати, що фінансування начебто походить від Росії.

FT зазначає, що європейські лідери, особливо канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, хочуть показати, що підтримуватимуть Україну довго. Але такі фінансові схеми демонструють Путіну, що Європі дедалі важче платити.

Мерц також наполягає, щоб кошти використовували лише на закупівлю зброї, однак критики зауважують: якщо це аванс від репарацій, саме Україна має вирішувати, на що їх спрямовувати.

Попри суперечності, ініціатива може змінити баланс у питанні заморожених активів. Якщо фінансове становище ЄС почне безпосередньо залежати від російських виплат, позиція Європи щодо вимоги репарацій може стати жорсткішою, особливо у країнах, де нині схиляються до компромісів із Кремлем.
