Рада ЄС узгодила поступову відмову від імпорту російського газу до 2028 року

Європейський Союз погодив план поетапної відмови від російського газу. Рішення стало частиною програми REPowerEU, яка має зробити Європу енергетично незалежною від РФ.
Про це ідеться на сайті Ради ЄС.
Згідно з домовленістю, повна заборона на імпорт російського газу та зрідженого природного газу (LNG) почне діяти з 1 січня 2028 року. До цього часу країни ЄС мають поступово згорнути всі контракти з російськими постачальниками.
"Енергетично незалежна Європа — це сильніша і безпечніша Європа", — заявив міністр енергетики Данії Ларс Ааґаард, який головує у Раді ЄС.
Імпорт російського газу заборонять уже з 2026 року, але для чинних контрактів передбачено перехідний період. Короткі угоди можна буде виконувати до червня 2026-го, а довгострокові — до січня 2028-го.
Щоб уникнути постачання російського газу під виглядом іншого, ЄС вводить систему перевірки походження газу. Компанії повинні заздалегідь подавати документи, які підтверджують, що паливо не з Росії.
Кожна країна ЄС також має підготувати план диверсифікації енергопостачання, тобто пояснити, як саме замінить російський газ іншими джерелами.
Наступний крок — переговори Ради ЄС з Європарламентом, щоб остаточно затвердити нові правила.
- Організація Greenpeace оприлюднила дослідження щодо залежності Європи від скрапленого газу, який постачається з Росії та Сполучених Штатів. Виявилося, що упродовж повномасштабної війни чотири країни Євросоюзу заплатили за російський газ більше коштів, ніж витратили на допомогу Україні. Йдеться про Францію, Бельгію, Іспанію та Нідерланди.