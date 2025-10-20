«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Рада ЄС узгодила поступову відмову від імпорту російського газу до 2028 року

Країни ЄС до 1 січня 2028 року мають поступово згорнути всі контракти з російськими постачальниками.

Фото: hungarytoday.hu

Європейський Союз погодив план поетапної відмови від російського газу. Рішення стало частиною програми REPowerEU, яка має зробити Європу енергетично незалежною від РФ.

Про це ідеться на сайті Ради ЄС. 

Згідно з домовленістю, повна заборона на імпорт російського газу та зрідженого природного газу (LNG) почне діяти з 1 січня 2028 року. До цього часу країни ЄС мають поступово згорнути всі контракти з російськими постачальниками.

"Енергетично незалежна Європа — це сильніша і безпечніша Європа", — заявив міністр енергетики Данії Ларс Ааґаард, який головує у Раді ЄС.

Імпорт російського газу заборонять уже з 2026 року, але для чинних контрактів передбачено перехідний період. Короткі угоди можна буде виконувати до червня 2026-го, а довгострокові — до січня 2028-го.

Щоб уникнути постачання російського газу під виглядом іншого, ЄС вводить систему перевірки походження газу. Компанії повинні заздалегідь подавати документи, які підтверджують, що паливо не з Росії.

Кожна країна ЄС також має підготувати план диверсифікації енергопостачання, тобто пояснити, як саме замінить російський газ іншими джерелами.

Наступний крок — переговори Ради ЄС з Європарламентом, щоб остаточно затвердити нові правила.

  • Організація Greenpeace оприлюднила дослідження щодо залежності Європи від скрапленого газу, який постачається з Росії та Сполучених Штатів. Виявилося, що упродовж повномасштабної війни чотири країни Євросоюзу заплатили за російський газ більше коштів, ніж витратили на допомогу Україні. Йдеться про Францію, Бельгію, Іспанію та Нідерланди.
