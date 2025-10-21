Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСвіт

CNN: зустріч Рубіо і Лаврова, яка мала передувати переговорам президентів, відклали

Вони мали зустрітися цього тижня.

CNN: зустріч Рубіо і Лаврова, яка мала передувати переговорам президентів, відклали
Сенатор США Марко Рубіо
Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з російським міністром закордонних справ Лавровим відклали. Про це повідомили декілька джерел CNN за результатами їхньої телефонної розмови

Перемовини Рубіо і Лаврова мали передувати зустрічі Дональда Трампа з Владіміром Путіним. Американський президент казав, що зустріч радників високого рівня має пройти "наступного (тобто цього. – Ред.) тижня".

Але тепер зустрів Лаврова і Рубіо відкладена, стверджує джерело журналістів у адміністрації Трампа. Точно незрозуміло, чому саме, але одне джерело сказало, що Рубіо і Лавров мають різні очікування стосовно можливого закінчення війни. 

Держдеп за результатами вчорашнього дзвінка сказав, що Рубіо "наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви і Вашингтона співпрацювати над просуванням довгострокового врегулювання російсько-української війни, згідно з баченням президента Трампа". 

Співрозмовники журналістів вважають, що позиція Росії недостатньо еволюціонувала за межі її максималістських вимог. Наразі, за словами джерела, Рубіо навряд чи рекомендуватиме просування зустрічі Путіна й Трампа наступного тижня, але сам він може повторити розмову з російським міністром пізніше.

У Росії, коментуючи дані про перенесення зустрічі, заявили, що "не можна перенести те, про що не було домовлено". 

Зустріч Трампа і Путіна

16 жовтня, за день до візиту українського президента до Білого дому, Путін і Трамп провели телефонну розмову. Ініціатива походила від Москви. За її результатами американський президент оголосив про підготовку до очної зустрічі із кремлівським лідером. Відбутися вона має в Будапешті – європейській столиці, що традиційно симпатизує Росії.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським 17 жовтня Трамп сказав, що той зможе бути на зв'язку під час переговорів із Путіним.

19 жовтня під час спілкування з журналістами український президент повідомив, що він готовий до зустрічі в Будапешті в тристоронньому форматі або ж вигляді "човникової дипломатії". Але станом на той момент запрошення не було.

Він також підтвердив, що в Білому домі йому говорили про вимогу Росії відмовитися від Донбасу. Володимир Зеленський зазначив, що позиція України з цього питання незмінна.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies