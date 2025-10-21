CNN: зустріч Рубіо і Лаврова, яка мала передувати переговорам президентів, відклали

Зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з російським міністром закордонних справ Лавровим відклали. Про це повідомили декілька джерел CNN за результатами їхньої телефонної розмови.

Перемовини Рубіо і Лаврова мали передувати зустрічі Дональда Трампа з Владіміром Путіним. Американський президент казав, що зустріч радників високого рівня має пройти "наступного (тобто цього. – Ред.) тижня".

Але тепер зустрів Лаврова і Рубіо відкладена, стверджує джерело журналістів у адміністрації Трампа. Точно незрозуміло, чому саме, але одне джерело сказало, що Рубіо і Лавров мають різні очікування стосовно можливого закінчення війни.

Держдеп за результатами вчорашнього дзвінка сказав, що Рубіо "наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви і Вашингтона співпрацювати над просуванням довгострокового врегулювання російсько-української війни, згідно з баченням президента Трампа".

Співрозмовники журналістів вважають, що позиція Росії недостатньо еволюціонувала за межі її максималістських вимог. Наразі, за словами джерела, Рубіо навряд чи рекомендуватиме просування зустрічі Путіна й Трампа наступного тижня, але сам він може повторити розмову з російським міністром пізніше.

У Росії, коментуючи дані про перенесення зустрічі, заявили, що "не можна перенести те, про що не було домовлено".

Зустріч Трампа і Путіна

16 жовтня, за день до візиту українського президента до Білого дому, Путін і Трамп провели телефонну розмову. Ініціатива походила від Москви. За її результатами американський президент оголосив про підготовку до очної зустрічі із кремлівським лідером. Відбутися вона має в Будапешті – європейській столиці, що традиційно симпатизує Росії.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським 17 жовтня Трамп сказав, що той зможе бути на зв'язку під час переговорів із Путіним.

19 жовтня під час спілкування з журналістами український президент повідомив, що він готовий до зустрічі в Будапешті в тристоронньому форматі або ж вигляді "човникової дипломатії". Але станом на той момент запрошення не було.

Він також підтвердив, що в Білому домі йому говорили про вимогу Росії відмовитися від Донбасу. Володимир Зеленський зазначив, що позиція України з цього питання незмінна.