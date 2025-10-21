«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Німеччина і Франція підтримали обговорення торговельної політики щодо Китаю на саміті ЄС

Європейська комісія вже готує низку заходів для захисту європейських виробників.

Німеччина і Франція підтримали обговорення торговельної політики щодо Китаю на саміті ЄС
Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: Al Drago, Krisztian Bocsi/Bloomberg

Німеччина і Франція виступили за включення питання щодо обмежувальних торговельних заходів щодо Китаю до порядку денного саміту ЄС у Брюсселі, який відбудеться цього четверга, повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, держави запропонували додати до підсумкової заяви саміту пункт про «шкідливі економічні дії Китаю». Німеччина також готова обговорити можливість застосування механізму протидії економічному тиску (anti-coercion instrument) — інструменту, який дозволяє ЄС вводити торговельні обмеження у відповідь на спроби іноземних держав примусити блок до політичних поступок.

Берлін поки обережно ставиться до активації цього механізму, побоюючись економічних наслідків, але канцлер Фрідріх Мерц, на відміну від своїх попередників, не відкидає такої можливості, зважаючи на складну ситуацію в німецькій економіці.

Франція наполягає на тому, щоб ЄС розглянув усі варіанти відповіді на дії Пекіна, хоча паралельно шукає інші шляхи реагування. Париж традиційно виступає за більш протекціоністський підхід до торговельної політики щодо Китаю та США.

Польща, своєю чергою, висловлює занепокоєння через нові обмеження на експорт рідкоземельних металів із Китаю, які, за її словами, можуть поставити під загрозу розвиток європейської оборонної та «зеленої» промисловості в умовах війни Росії проти України.

Європейська комісія вже готує низку заходів для захисту європейських виробників. Один із варіантів — зобов’язати китайські компанії, що інвестують у ключові галузі ЄС, передавати технології, користуватися місцевими постачальниками та залучати європейських працівників.

Крім того, наступного тижня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вирушить до Пекіна для обговорення проблеми постачання рідкісноземельних металів і підготовки можливої зустрічі канцлера Мерца з лідером КНР Сі Цзіньпіном.
