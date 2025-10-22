Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Хусити звільнили частину іноземних співробітників ООН, затриманих у Ємені

12 уже вилетіли з Ємену спецрейсом.

Хусити звільнили частину іноземних співробітників ООН, затриманих у Ємені
хусити
Фото: EPA/UPG

Збройне угруповання хуситів звільнило частину іноземних співробітників ООН, яких затримали минулого тижня після штурму офісу Організації, пише Bloomberg.

За інформацією ООН, із 15 міжнародних працівників, яких утримували на території комплексу, 12 уже вилетіли з Ємену спецрейсом. Ще троє співробітників тепер “вільні пересуватись або залишати країну”.

Хусити захопили офіс ООН у суботу й тоді затримали 20 працівників, зокрема, п’ятьох місцевих, яких звільнили у понеділок. Решта залишалася на території комплексу, але могла контактувати з родинами і представниками своїх агентств.

Попри часткове звільнення, понад 50 співробітників ООН досі перебувають у незаконному ув’язненні на територіях, підконтрольних хуситам. Деяких із них утримують уже кілька років.

ООН наголосила, що має значну гуманітарну присутність у Ємені, де триває багаторічна війна і гуманітарна криза. За останні роки хусити неодноразово атакували гуманітарних працівників на підконтрольних їм територіях.

У заяві офісу Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша організація знову закликала негайно звільнити всіх співробітників, які залишаються під вартою.
