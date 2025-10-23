Прем'єр Фінляндії звернувся до Трампа: Тепер нехай Зеленський вдарить по Росії "Томагавками"

Петтері Орпо закликав президента США надати Україні зброю для самозахисту і змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що Дональд Трамп має дозволити Україні використовувати американські крилаті ракети "Томагавк" для ураження цілей глибоко всередині Росії.

Про це він розповів в інтерв’ю Politico.

Орпо наголосив, що Росія становить постійну загрозу європейській безпеці, і закликав президента США надати Україні зброю, необхідну для самозахисту, та змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Видання зазначає, що коментарі Орпо прозвучали після того, як Трамп оголосив про масштабні санкції проти російських державних нафтових компаній, "що стало найважливішим кроком, який він зробив як президент, щоб чинити тиск на Путіна щодо війни в Україні".

"Путін вірить лише у силу... Якщо ми хочемо зупинити війну, ми повинні бути на тому ж рівні або навіть сильнішими, ніж Росія", - сказав Орпо.

Видання також зазначає, що після невдалої спроби переконати Путіна зустрітися з Трампом в Угорщині, США, схоже, вичерпують терпіння щодо Кремля. Так, у середу Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Водночас, Трамп не хоче дозволяти Україні використовувати американські "Томагавки". За словами Трампа, потрібен "рік інтенсивних тренувань", щоб навчитися запускати "дуже складні" ракети, і це занадто довго, щоб чекати.

Фінляндія є однією з найвпливовіших країн ЄС на Трампа після того, як її президент Александер Стубб пограв у гольф із президентом США. Фіни є одними з найжорсткіших країн у Європі щодо безпеки, оскільки вони мають спільний 1300-кілометровий кордон з Росією.