Зеленський обговорив із Мелоні захист енергосистеми України та використання заморожених активів РФ

Також увагу приділили оборонним проєктам у межах програми SAFE.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністреркою Італії Джорджею Мелоні. Сторони обговорили питання зміцнення енергетичної безпеки України, зокрема захист енергосистеми від російських атак та підвищення її стійкості.

"Італія має відповідну експертизу й обладнання, тому можемо розвивати практичну співпрацю в цій сфері", — зазначив глава держави.

Окрему увагу приділили спільним оборонним проєктам у межах європейської програми SAFE, які, за словами Зеленського, мають працювати на користь усієї Європи.

Під час зустрічі також порушили тему використання заморожених російських активів. Президент наголосив, що справедливо спрямувати ці кошти на підтримку й захист України.