Зеленський обговорив із Мелоні захист енергосистеми України та використання заморожених активів РФ

Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ГоловнаСвіт

Зеленський обговорив із Мелоні захист енергосистеми України та використання заморожених активів РФ

Також увагу приділили оборонним проєктам у межах програми SAFE.

Зеленський обговорив із Мелоні захист енергосистеми України та використання заморожених активів РФ
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністреркою Італії Джорджею Мелоні. Сторони обговорили питання зміцнення енергетичної безпеки України, зокрема захист енергосистеми від російських атак та підвищення її стійкості.

"Італія має відповідну експертизу й обладнання, тому можемо розвивати практичну співпрацю в цій сфері", — зазначив глава держави.

Окрему увагу приділили спільним оборонним проєктам у межах європейської програми SAFE, які, за словами Зеленського, мають працювати на користь усієї Європи.

Під час зустрічі також порушили тему використання заморожених російських активів. Президент наголосив, що справедливо спрямувати ці кошти на підтримку й захист України.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies