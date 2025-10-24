Німецька поліція викрила банду, що пропонувала підроблені картини Пікассо та Рембрандта

Німецька поліція повідомила, що розкрила діяльність групи з фальсифікації картин, яка нібито вимагала мільйони за полотна, представлені як роботи майстрів, включно з Пабло Пікассо та Рембрандтом. Серед них була й картина, яка десятиліттями висіла в амстердамському Рейксмузеї.

Про це пише Reuters.

Минулого тижня поліція затримала, а згодом умовно звільнила передбачуваного організатора групи – 77-річного мешканця південно-західної Німеччини. Він і ще десять його спільників підозрюються в участі в організованій змові з метою шахрайства через продаж підроблених творів мистецтва.

Поліція провела рейди в Німеччині та Швейцарії, під час яких вилучили документи, мобільні телефони та низку імовірних підробок картин.

Правоохоронці вийшли на слід групи після того, як головний підозрюваний запропонував до продажу дві нібито оригінальні роботи Пікассо, серед яких – портрет знаменитої фотографині та активістки Дори Маар, музи та партнерки художника.

Подальше розслідування показало, що він також вимагав 120 мільйонів швейцарських франків (151 млн доларів) за підробку картини Рембрандта "Сталмейстери" (1662), відомої також як "Старшини цеху сукнарів" – груповий портрет, який із 1885 року експонується в Рейксмузеї.

Картина перебувала у 84-річної жительки Швейцарії, яку також підозрюють у причетності до шахрайства. Зловмисники стверджували, що полотно в Амстердамі є копією.

Група виставила на продаж щонайменше 19 інших підробок – робіт, які приписували Пітеру Паулю Рубенсу, Антонісу ван Дейку, Жоану Міро, Амедео Модільяні та Фріді Кало. За них просили від 400 тис. до 14 млн євро.

Правоохоронці повідомили, що наразі невідомо, чи вдалося шахраям продати хоч одну з картин.