Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Німецька поліція викрила банду, що пропонувала підроблені картини Пікассо та Рембрандта

Підозрюють одинадцять осіб.

Німецька поліція викрила банду, що пропонувала підроблені картини Пікассо та Рембрандта
Відвідувач біля картини Рембрандта
Фото: EPA/UPG

Німецька поліція повідомила, що розкрила діяльність групи з фальсифікації картин, яка нібито вимагала мільйони за полотна, представлені як роботи майстрів, включно з Пабло Пікассо та Рембрандтом. Серед них була й картина, яка десятиліттями висіла в амстердамському Рейксмузеї.

Про це пише Reuters. 

Минулого тижня поліція затримала, а згодом умовно звільнила передбачуваного організатора групи – 77-річного мешканця південно-західної Німеччини. Він і ще десять його спільників підозрюються в участі в організованій змові з метою шахрайства через продаж підроблених творів мистецтва.

Поліція провела рейди в Німеччині та Швейцарії, під час яких вилучили документи, мобільні телефони та низку імовірних підробок картин.

Правоохоронці вийшли на слід групи після того, як головний підозрюваний запропонував до продажу дві нібито оригінальні роботи Пікассо, серед яких – портрет знаменитої фотографині та активістки Дори Маар, музи та партнерки художника.

Подальше розслідування показало, що він також вимагав 120 мільйонів швейцарських франків (151 млн доларів) за підробку картини Рембрандта "Сталмейстери" (1662), відомої також як "Старшини цеху сукнарів" – груповий портрет, який із 1885 року експонується в Рейксмузеї. 

Картина перебувала у 84-річної жительки Швейцарії, яку також підозрюють у причетності до шахрайства. Зловмисники стверджували, що полотно в Амстердамі є копією.

Група виставила на продаж щонайменше 19 інших підробок – робіт, які приписували Пітеру Паулю Рубенсу, Антонісу ван Дейку, Жоану Міро, Амедео Модільяні та Фріді Кало. За них просили від 400 тис. до 14 млн євро.

Правоохоронці повідомили, що наразі невідомо, чи вдалося шахраям продати хоч одну з картин.
﻿
