США перекидають у Карибське море найбільший авіаносець у світі

Міністр війни США Піт Геґсет дав наказ екіпажу авіаносця "Джеральд Р. Форд" вирушити із Середземного до Карибського моря, збільшивши американську військову присутність у регіоні.

Як пише BBC, поближче до берегів Центральної та Південної Америки перекидають найбільше військове судно у світі - "Джеральд Р. Форд" здатен нести одночасно аж до 90 літаків.

У Вашингтоні стверджують, що ведуть війну з наркотрафіком, проте експерти вважають залучення авіаносця черговим кроком у кампанії із дестабілізації режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Адміністрація Дональда Трампа навряд прагне розпочати вторгнення, проте сподівається залякати військове оточення Мадуро, щоб те зрештою саме виступило проти диктатора.