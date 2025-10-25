Трамп під час зустрічі з китайським лідером наполягатиме на звільненні Джиммі Лая

Група американських законодавців закликала президента США звернутися до Сі з новим проханням про звільнення гонконгського медіамагната,

Президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном наполягатиме на звільненні Джиммі Лая.

Про це пише Bloomberg.

Видання повідомляє, що група американських законодавців закликала Трампа звернутися з новим проханням про звільнення гонконгського медіамагната, зазначивши, що здоров’я Лая погіршилося.

“Час не на його боці ‒ його потрібно негайно звільнити”, – йдеться у листі законодавців президенту.

Трамп раніше заявляв, що “зробить усе можливе”, щоб звільнити Лая, колишнього власника Apple Daily. Видання різко критикувало Пекін та підтримувало продемократичні протести в місті у 2014 та 2019 роках.

Міністерство закордонних справ Китаю в Гонконзі назвало зауваження в листі як “помилкові” та засудило будь-які спроби втрутитися у справу Лая.

Лая, громадянина Великої Британії, затримали у 2020 році, звинувативши, відповідно до китайського закону про національну безпеку, у змові з метою підбурювання до іноземних, зокрема американських, санкцій проти Гонконгу та Китаю. Лай заперечує ці звинувачення.

“Джиммі Лай та президент Сі – великі вороги, але минуло багато часу”, – сказав Трамп.