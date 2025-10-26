ЗМІ: Литва хоче обмежити транзити у Калініград

Через загрозу контрабандних метеокуль з Білорусі президент Гітанас Науседа пропонує обмежити транзит до Калінінграда та закрити кордон з Білоруссю на триваліший період, пише LRT.

"Президент розглядає інциденти останніх днів та перебої в роботі аеропорту як гібридну атаку проти Литви, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними способами", – повідомили в в інтерв'ю BNS у головному офісі президента.

Найближчими днями уряд повинен запропонувати способи реагування, зазначили в адміністрації президента Литви.

"Серед варіантів, які необхідно розглянути, – довгострокове закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда", – йдеться в коментарі.