Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ЗМІ: Литва хоче обмежити транзити у Калініград

Уряд повинен запропонувати способи реагування, зазначили в адміністрації президента Литви.

Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: Гітанас Науседа

Через загрозу контрабандних метеокуль з Білорусі президент Гітанас Науседа пропонує обмежити транзит до Калінінграда та закрити кордон з Білоруссю на триваліший період, пише LRT.

"Президент розглядає інциденти останніх днів та перебої в роботі аеропорту як гібридну атаку проти Литви, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними способами", – повідомили в в інтерв'ю BNS у головному офісі президента.

Найближчими днями уряд повинен запропонувати способи реагування, зазначили в адміністрації президента Литви.

"Серед варіантів, які необхідно розглянути, – довгострокове закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда", – йдеться в коментарі.

  • Литва у п'ятницю 24 жовтня закрила два свої найбільші аеропорти та пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.
  • Обмеження торкнулися 40 рейсів та понад 6000 пасажирів: загалом десять рейсів було скасовано, 14 перенаправлено та 16 затримано.
  • Перший подібний інцидент цього тижня стався в ніч з вівторка на середу. Через збої в аеропорту Вільнюса постраждало близько 30 рейсів та понад 4000 пасажирів.
