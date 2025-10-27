МВФ прогнозує, що боргове навантаження уряду США може випередити Італію

Валовий державний борг у США зросте більш ніж на 20 процентних пунктів відтепер і досягне 143,4% ВВП країни до останнього року десятиліття.

Боргове навантаження уряду США вперше за це століття може перевищити рівні Італії та Греції.

Як пише Financial Times, такі прогнози дає МВФ, і це підкреслює критичний стан державних фінансів Америки.

Загальний державний валовий борг у США зросте більш ніж на 20 відсоткових пунктів від нинішнього рівня і досягне 143,4% ВВП країни до останнього року десятиліття, перевищивши попередні рекорди, встановлені після пандемії.

Це відбувається на тлі того, що МВФ оцінює дефіцит бюджету США вище 7% ВВП щороку до 2030 року – найвищий показник серед усіх розвинених країн, за якими стежить фонд цього року і до кінця десятиліття. Італія та Греція були в епіцентрі боргової кризи єврозони у 2010–2012 роках, причому Греції знадобились фінансові порятунки та реструктуризація, якими керували МВФ та ЄС. Однак боргове навантаження обох європейських країн, як прогнозується, буде знижуватися до кінця десятиліття, оскільки вони суворо контролюють свої бюджетні дефіцити.

Для порівняння, співвідношення боргу США до ВВП продовжуватиме зростати у 2030 році, а Бюджетне управління Конгресу очікує, що цей показник зростатиме ще десятиліттями. Оскільки долар є світовою резервною валютою, США мають значно більшу позикову спроможність, ніж європейські країни.

Федеральний дефіцит США швидко зростав за адміністрації Байдена, попри рекордно низьке безробіття. Прогнози МВФ свідчать, що чиновники вважають: адміністрація Трампа робить мало, щоб вирішити цю проблему. Економічний радник міністра фінансів США Скотта Бессента Джо Лаворнья заявив цього місяця, що адміністрація Трампа домоглася скорочення витрат та збільшення доходів завдяки тарифам на імпорт.

Експерти попереджають, що причина зростання боргу США – постійні бюджетні дефіцити та політичний параліч: демократи не хочуть скорочувати витрати, республіканці – підвищувати податки.

Економісти наголошують, що стабільність боргової ситуації США у майбутньому залежатиме від зростання продуктивності, тарифних надходжень та демографії, однак наразі ці очікування виглядають надто оптимістичними.