Зеленський пояснив слова Туска про готовність воювати 2-3 роки

Президент України Володимир Зеленський пояснив заяву польського прем’єр-міністра Дональда Туска про те, що українці зможуть воювати ще два-три роки. На зустрічі з журналістам 27 жовтня він сказав, що йдеться про період, протягом якого українські партнери повинні стабільно фінансово підтримувати Україну.

Тобто Україна просить партнерів продовжувати підтримку 2-3 роки. Війна може закінчитися і раніше, але після неї буде потреба в фінансуванні відновлення.

“І потрібно, щоб військовий знав, що у нього є заробітна плата. Тому що повернеться Путін знову з агресією чи не повернеться після того, як ця війна закінчиться, – ми поки що не знаємо. І тому це важливо зрозуміти – якою буде стабільна підтримка України з боку партнерів. А тепер європейцям потрібно розуміти – якщо вони будуть це фінансувати, де брати гроші на ці 2-3 роки? І моя позиція дуже проста. Я вважаю, що коли ви кажете про якісь роки підтримки України, ось є «рускі» активи. Тобто ми їх будемо витрачати на зброю або ми їх будемо витрачати на відновлення. Якщо війна закінчиться через місяць, ми будемо витрачати ці гроші на відновлення. Якщо вона завершиться не через місяць, а через якийсь час, значить ми їх будемо витрачати на зброю”, – сказав він.

Зеленський вважає, що Путін боїться сигналу, що пролунав від Європи: вона використає кошти росіян для допомоги українцям, тож війна на виснаження не має сенсу.

“І коли він хоче розділити Європу тими чи іншими складними виборами, більш праворадикальною позицією – це не допоможе. Тому що якщо ми ухвалимо це рішення по активах, його вже потім ніхто не зупинить. Як би що не змінилося, яка б не була політика в майбутніх лідерів Великої сімки – хто би не прийшов – він не зможе зупинити рішення, коли Україна отримуватиме траншами ці гроші і вирішуватиме куди вони підуть – на зброю чи на ще щось. Ось це і є наша політична перемога. Дай Бог, щоб вони дотиснули з політичної до практичної реалізації цього. Вони дуже близькі і, в принципі, це креативна ідея. Вони придумали, як таким чином передати, а потім як вони можуть повернути, а повернути з репараціями від «рускіх». Ідея красива. І мені здається, що вона може спрацювати. Треба дотиснути. Там є кілька скептиків з різних причин – хтось боїться про ризики, а хтось просто боїться. Але таких небагато”, – додав президент.