РФ вдарила по Запоріжжю: пошкоджено магазин, є поранені (доповнено)

Росіяни атакували магазин в одномі із мікрорайонів міста.

наслідки удару РФ по Запоріжжю
Фото: Запорізька ОВА

Уранці 14 грудня російські окупанти атакували магазин в одному із мікрорайонів міста Запоріжжя. Відомо про постраждалих.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Щонайменше чотири людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. росіяни атакували магазин в одному з мікрорайонів міста", – ідеться у повідомленні.

Приміщення зруйновані, люди отримують необхідну медичну допомогу. Наслідки встановлюються.

В іншому районі Запоріжжя унаслідок російської атаки горять автівки. Інформації про постраждалих не надходило.

В ОВА закликають мешканців Запоріжжя перебувати в укриттях. Ворожий обстріл триває.
