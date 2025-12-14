Уранці 14 грудня російські окупанти атакували магазин в одному із мікрорайонів міста Запоріжжя. Відомо про постраждалих.

Фото: Запорізька ОВА

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Щонайменше чотири людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. росіяни атакували магазин в одному з мікрорайонів міста", – ідеться у повідомленні.

Приміщення зруйновані, люди отримують необхідну медичну допомогу. Наслідки встановлюються.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

В іншому районі Запоріжжя унаслідок російської атаки горять автівки. Інформації про постраждалих не надходило.

В ОВА закликають мешканців Запоріжжя перебувати в укриттях. Ворожий обстріл триває.