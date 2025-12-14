Укрзалізниця запустила новий графік руху поїздів до країн ЄС

Відсьогодні,14 грудня, почав діяти новий графік руху пасажирських поїздів. У ньому - низка зручних маршрутів, які дозволяють усього з однією пересадкою дістатися до віддалених країн Європи та зворотно.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Зазначається, що кількість міжнародних маршрутів збільшено з 11 до 17.

Зокрема, з Харкова, Полтави, Києва та Львова тепер зручно доїхати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена, а для мешканців Запоріжжя та Дніпра відкрилися додаткові маршрути до країн Західної Європи.

Поїзд №63/64 "Оберіг" став ключовим маршрутом для подорожей зі сходу України до країн ЄС. У Перемишлі він стикується з низкою європейських поїздів, що прямують до Німеччини, Австрії та Чехії.

Щоденно поїзд відправляється з Харкова о 23:50, з Києва о 08:05, зі Львова о 14:49 та прибуває до Перемишля о 16:59.Вже за годину, о 17:54, з Перемишля відправляється поїзд EN 417 / EC 40417 на Мюнхен (прибуття о 10:24).Поїзд також зупиняється у Зальцбурзі о 08:30, Відні о 05:25 і Празі о 07:46. На всьому маршруті доступні спальні вагони.Зворотно поїзд вирушає з Мюнхена о 18:35, прибуває до Перемишля о 10:10, після чого пасажири можуть продовжити подорож поїздом №63/64 до Львова, Києва та Харкова.

Також у Перемишлі з поїзда "Оберіг" доступна пересадка на поїзд EC 430, який відправляється о 18:54 та прибуває до Берліна о 06:12. Цей рейс має групи вагонів до Щецина та Свиноуйсьця через Краків, Вроцлав та Познань.Зворотно поїзд EC 431 вирушає з Берліна о 20:42, прибуває до Перемишля о 09:14, звідки поїздом №63/64 можна повернутися до Києва та Харкова.

Крім того, щоденно курсує поїзд №93/94 Харків - Київ - Холм. Він відправляється з Харкова о 16:56, з Києва — 23:57 і прибуває в Холм о 10:47.

Поїзд №31/32 Запоріжжя — Дніпро — Перемишль відправляється із Запоріжжя о 14:14, з Дніпра о 16:30 та прибуває до Перемишля о 08:30. Далі — пересадка на поїзд EC58 GALICJA, який відправляється о 09:09 та прибуває до Берліна о 19:11. Рейси до/з Берліна виконує PKP InterCity. Зворотно поїзд вирушає з Берліна о 08:52, прибуває до Перемишля о 18:45, далі — до Дніпра (12:12) та Запоріжжя (14:44).

Поїзд №119 Дніпро - Київ - Холм - ще один зручний варіант для подорожей до Варшави та Берліна. Поїзд відправляється з Дніпра о 22:55, з Києва о 07:51 та прибуває до Холма о 17:52. Далі — пересадка на поїзд IC 440, який прямує через Варшаву (прибуття о 21:11) та прибуває до Берліна о 06:15. Зворотно поїзд вирушає з Берліна о 20:42, прибуває до Холма о 09:26, далі — до Києва (21:15) та Дніпра (06:15). Рейси від Холма до Берліна та у зворотному напрямку виконує PKP InterCity.