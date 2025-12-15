За добу на Донеччині вбили одну людину, поранено чотири

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти області.

Унаслідок російських обстрілів Донецької області за минулу добу загинула людина, поранено чотири.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Водянському Добропільської громади поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок.

Краматорський район

У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю, підприємство і авто. У Краматорську пошкоджено будинок. У Сергіївці Андріївської громади поранено людину.

У Дружківці одна людина загинула і одна поранена, пошкоджено 2 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю та авто.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки.