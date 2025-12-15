За добу на Донеччині вбили одну людину, поранено чотири

Унаслідок російських обстрілів Донецької області за минулу добу загинула людина, поранено чотири.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Водянському Добропільської громади поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок.
Краматорський район
У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю, підприємство і авто. У Краматорську пошкоджено будинок. У Сергіївці Андріївської громади поранено людину.
У Дружківці одна людина загинула і одна поранена, пошкоджено 2 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю та авто.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
- Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 103 людини, зокрема 20 дітей.