Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
"Можливо, переможе Зеленський": Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров'ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу на Донеччині вбили одну людину, поранено чотири

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти області.

Унаслідок російських обстрілів Донецької області за минулу добу загинула людина, поранено чотири.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Водянському Добропільської громади поранено 2 людини,  пошкоджено приватний будинок.

Краматорський район

У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю, підприємство і авто. У Краматорську пошкоджено будинок. У Сергіївці Андріївської громади поранено людину. 

У Дружківці одна людина загинула і одна поранена, пошкоджено 2 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю та авто.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

  • Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 103 людини, зокрема 20 дітей.
