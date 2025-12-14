Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
З лінії фронту на Донеччині евакуювали ще 167 людей, у тому числі 25 дітей

За минулу добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти області. 

Архівене фото
Фото: vin.hsc.gov.ua

За минулу добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Наразі з лінії фронту евакуйовано 167 людей, у тому числі 25 дітей.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін. 

За його інформацією, у Покровському районі, у Красноподіллі Криворізької громади поранено двох людей і пошкоджено будинок.

У Краматорському районі пошкоджено багатоповерхівку у Краматорську. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено авто. 

У Костянтинівці одна людина загинула і дві дістали поранень. 

У Бахмутському районі, у Сіверську пошкоджено два будинки.
