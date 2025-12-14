З лінії фронту на Донеччині евакуювали ще 167 людей, у тому числі 25 дітей

За минулу добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Наразі з лінії фронту евакуйовано 167 людей, у тому числі 25 дітей.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

За його інформацією, у Покровському районі, у Красноподіллі Криворізької громади поранено двох людей і пошкоджено будинок.

У Краматорському районі пошкоджено багатоповерхівку у Краматорську. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено авто.

У Костянтинівці одна людина загинула і дві дістали поранень.

У Бахмутському районі, у Сіверську пошкоджено два будинки.