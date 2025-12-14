Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Україна поки не має конкретики щодо гарантій безпеки з боку США

Перемовини з американцями веде начальник Генерального штабу Андрій Гнатов.

Зеленський: Україна поки не має конкретики щодо гарантій безпеки з боку США
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не має конкретики щодо американських гарантій безпеки. 

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами 14 грудня, повідомляє LB.ua.

Щодо майбутніх гарантій безпеки від США, президент повідомив, що поки чекає на узагальнення переговорів між представниками української та американської сторін.

"Чи є конкретика щодо американських гарантій безпеки і наскільки задовільним є те, що партнери готові в якості гарантій... Дивіться, про деталі гарантій безпеки зможу говорити трішечки пізніше. Моя команда поділиться зі мною всіма деталями, які вони проговорювали на рівні військових з американцями в Штутгарті. І зараз Гнатов буде на місці з переговорною групою, я думаю, сьогодні-завтра я отримаю деталі. Ну, більше поки що деталей немає", – сказав Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання про сценарій для України в разі провалу нинішнього мирного процесу, Зеленський заявив, що Київ не розглядає такого варіанта: "Ми не можемо собі дозволити думати про це. Якщо не виходить один процес мирного врегулювання — треба шукати інший шлях і знову робити все, щоби ця війна закінчилась".

Сьогодні також Володимир Зеленський заявив, що двосторонні гарантії безпеки з США та союзниками – це компроміс України замість вступу до НАТО.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies