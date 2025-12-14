Зеленський: Україна поки не має конкретики щодо гарантій безпеки з боку США

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не має конкретики щодо американських гарантій безпеки.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами 14 грудня, повідомляє LB.ua.

Щодо майбутніх гарантій безпеки від США, президент повідомив, що поки чекає на узагальнення переговорів між представниками української та американської сторін.

"Чи є конкретика щодо американських гарантій безпеки і наскільки задовільним є те, що партнери готові в якості гарантій... Дивіться, про деталі гарантій безпеки зможу говорити трішечки пізніше. Моя команда поділиться зі мною всіма деталями, які вони проговорювали на рівні військових з американцями в Штутгарті. І зараз Гнатов буде на місці з переговорною групою, я думаю, сьогодні-завтра я отримаю деталі. Ну, більше поки що деталей немає", – сказав Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання про сценарій для України в разі провалу нинішнього мирного процесу, Зеленський заявив, що Київ не розглядає такого варіанта: "Ми не можемо собі дозволити думати про це. Якщо не виходить один процес мирного врегулювання — треба шукати інший шлях і знову робити все, щоби ця війна закінчилась".

Сьогодні також Володимир Зеленський заявив, що двосторонні гарантії безпеки з США та союзниками – це компроміс України замість вступу до НАТО.

11 грудня Володимир Зеленський повідомив, що США передали Україні проєкт документу про гарантії безпеки. Україна внесе до нього свої пропозиції.