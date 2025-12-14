НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Зазимській громаді на Київщині відкрили поліцейську станцію

Вона обслуговуватиме сім населених пунктів.

Поліцейська станція в Погребах
Фото: Нацполіція

У Зазимській територіальній громаді на Київщині відкрили поліцейську станцію.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції

"На Броварщині запрацювала нова поліцейська станція, у якій нестимуть службу два поліцейські офіцери Зазимської громади - Олег Поліщук та Станіслав Бондаренко", - йдеться в повідомленні.

Вони стоятимуть на варті та обслуговуватимуть сім населених пунктів. Сама поліцейська станція розташована у селі Рожни. 

У її відкритті взяли участь заступник начальника ГУ Нацполіції Київщини Максим Очеретяний, працівники управління превентивної діяльності, керівництво Броварського районного управління, голова громади та представники місцевої влади.

"Безпека починається з довіри. І ми хочемо, щоб кожен житель громади знав, що поруч є офіцер поліції, до якого можна звернутися у будь-якій ситуації. Ця станція - наш спільний крок до підвищення рівня безпеки громади", - зазначив полковник поліції Максим Очеретяний. 
