У Зазимській громаді на Київщині відкрили поліцейську станцію

У Зазимській територіальній громаді на Київщині відкрили поліцейську станцію.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"На Броварщині запрацювала нова поліцейська станція, у якій нестимуть службу два поліцейські офіцери Зазимської громади - Олег Поліщук та Станіслав Бондаренко", - йдеться в повідомленні.

Вони стоятимуть на варті та обслуговуватимуть сім населених пунктів. Сама поліцейська станція розташована у селі Рожни.

У її відкритті взяли участь заступник начальника ГУ Нацполіції Київщини Максим Очеретяний, працівники управління превентивної діяльності, керівництво Броварського районного управління, голова громади та представники місцевої влади.

"Безпека починається з довіри. І ми хочемо, щоб кожен житель громади знав, що поруч є офіцер поліції, до якого можна звернутися у будь-якій ситуації. Ця станція - наш спільний крок до підвищення рівня безпеки громади", - зазначив полковник поліції Максим Очеретяний.