НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: на фронті зафіксували вже майже півтори сотні боїв

42 атаки росіян припали на Покровський напрямок.

Генштаб ЗСУ: на фронті зафіксували вже майже півтори сотні боїв
робота українських бійців

Станом на 22.00 14 грудня кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 148. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні Росія завдала 42 авіаційних ударів, скинувши 103 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ураження 4003 дрони-камікадзе та здійснили 3703 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На ПівнічноСлобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог здійснив два авіаційні удари, скинувши шість КАБ та 140 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

10 атак росіян відбулося на ПівденноСлобожанському напрямку: поблизу Синельникового, Приліпки, Вовчанська та у бік Колодязного. Дві ворожі атаки тривають до цього часу.

Тричі агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки й Піщаного. 

На Лиманському українські захисники відбили дев’ять російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Новоєгорівка, Колодязі, Новоселівка, Середнє та Зарічне. Ще два боєзіткнення тривають. 

На Слов’янському українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Серебрянки та Переїзного. 

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення із противником у районі Часового Яру.

На Костянтинівському відбили 23 ворожі атаки поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. 

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 96 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили артилерійську систему, дев’ять одиниць автомобільної техніки, 11 безпілотних літальних апаратів; уразили чотири артилерійські системи, два автомобілі, дев’ять укриттів особового складу та склад боєприпасів противника.

На Олександрівському відбили 17 ворожих атак поблизу населених пунктів Олександроград, Новоселівка, Соснівка, Вербове, Красногірське, Привільне, Злагода та Рибне. Ще 6 боєзіткнень досі тривають.

На Гуляйпільському ворог здійснив 13 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки.

На Оріхівському противник наступав один раз у бік Приморського.

На Придніпровському одна спроба окупантів наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівського мосту закінчилась невдачею.
