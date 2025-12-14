Знищено РЛС 39Н6 “каста-2Е2” та 96Л6, яка входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф”.

Спецпідрозділ "Примари" Головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму дві радіолокаційні системи росіян.

Про це повідомляє ГУР МОУ у Facebook.

13 грудня майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” в межах системної роботи на території окупованого Криму спалили дві ворожі дороговартісні радіолокаційні системи ― точних ударів завдали по російських РЛС 39Н6 “каста-2Е2” та 96Л6, яка входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 “тріумф”.

"Нова здобич "Примар" ГУР – чергове свідчення сили української зброї та професіоналізму спецпризначенців воєнної розвідки, а також – яскравий епізод методичної демілітаризації тимчасово окупованого Криму, зокрема від російських систем ППО", – ідеться у повідомленні.