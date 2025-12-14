Перші іноземні добровольці батальйону безпілотних систем "Спалах" уже починають пілотувати дрони.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
"Рекрути прибули з різних куточків світу - від Польщі і США до Мадагаскару, Австралії та Бразилії. Усі вони різного віку, з різним досвідом, але обʼєднані однією метою — допомогти Україні в боротьбі. У лавах 28 механізованої бригади вони робитимуть це сучасно — пілотуючи дрони", - йдеться у повідомленні.
- Раніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів про роль іноземних добровольців під час війни з Росією. Зараз проти російських загарбників у лавах Легіону воюють добровольці з 55 країн світу. Буданов також назвав одну з причин, чому ідею Міжнародного легіону змогли реалізувати саме у структурі ГУР.
