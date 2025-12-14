"Рекрути прибули з різних куточків світу - від Польщі і США до Мадагаскару, Австралії та Бразилії".

Перші іноземні добровольці батальйону безпілотних систем "Спалах" уже починають пілотувати дрони.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"Рекрути прибули з різних куточків світу - від Польщі і США до Мадагаскару, Австралії та Бразилії. Усі вони різного віку, з різним досвідом, але обʼєднані однією метою — допомогти Україні в боротьбі. У лавах 28 механізованої бригади вони робитимуть це сучасно — пілотуючи дрони", - йдеться у повідомленні.