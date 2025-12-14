Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
ГоловнаСуспільствоВійна

Російський дрон атакував цивільного на Сумщині, чоловік загинув

Росіяни атакували з безпілотника чоловіка, який їхав на велосипеді.

Російський дрон атакував цивільного на Сумщині, чоловік загинув
Фото: debaty.sumy.ua

У Великописарівській громаді Сумщини російські окупанти атакували чоловіка, який їхав на велосипеді. Чоловік зазнав смертельних травм. 

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

"14 грудня 2025 року близько 13:10 год у Великописарівській громаді Охтирського району росіяни атакували безпілотником чоловіка, який їхав на велосипеді", – ідеться у повідомленні. 

Унаслідок атаки, 62-річний потерпілий отримав несумісні з життям поранення. 

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури  проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України).
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies