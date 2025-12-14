Російський дрон атакував цивільного на Сумщині, чоловік загинув

Росіяни атакували з безпілотника чоловіка, який їхав на велосипеді.

У Великописарівській громаді Сумщини російські окупанти атакували чоловіка, який їхав на велосипеді. Чоловік зазнав смертельних травм.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

"14 грудня 2025 року близько 13:10 год у Великописарівській громаді Охтирського району росіяни атакували безпілотником чоловіка, який їхав на велосипеді", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки, 62-річний потерпілий отримав несумісні з життям поранення.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України).