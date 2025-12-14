Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Шосткинську громаду Сумщини

Пошкоджені житлові будинки, нежитлове приміщення та легковий автомобіль.

Росіяни атакували Шосткинську громаду Сумщини
наслідки російських обстрілів
Фото: ДСНС України

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади Сумщини. Є пошкодження.

Про це повідомляє ДСНС України.

Російські війська атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади ударними безпілотниками.

"Рятувальники працювали на місці влучання: виявлені осередки горіння оперативно ліквідовано, територію обстежено", – ідеться у повідомленні.

Попередньо, пошкоджено житлові будинки, нежитлове приміщення та легковий автомобіль. Інформації про травмованих не надходило.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies