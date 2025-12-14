Росіяни атакували Шосткинську громаду Сумщини

Попередньо, пошкоджено житлові будинки, нежитлове приміщення та легковий автомобіль. Інформації про травмованих не надходило.

"Рятувальники працювали на місці влучання: виявлені осередки горіння оперативно ліквідовано, територію обстежено", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє ДСНС України.

