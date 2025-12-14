Росіяни атакували Шосткинську громаду Сумщини

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади Сумщини. Є пошкодження.
Про це повідомляє ДСНС України.
Російські війська атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади ударними безпілотниками.
"Рятувальники працювали на місці влучання: виявлені осередки горіння оперативно ліквідовано, територію обстежено", – ідеться у повідомленні.
Попередньо, пошкоджено житлові будинки, нежитлове приміщення та легковий автомобіль. Інформації про травмованих не надходило.
- Упродовж минулої доби росіяни здійснили понад 70 обстрілів по 25 населених пунктах Сумської області.