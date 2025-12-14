Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зеленський не вважає справедливим компроміс про створення ”вільної економічної зони”

Не зрозуміло, хто контролюватиме таке утворення.

Президент Володимир Зеленський вважає єдиним справедливим рішенням зупинку війни на поточних лініях. 

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами 14 грудня, повідомляє LB.ua.

Саме це і є припиненням вогню: обидві армії зупинилися, а вже після цього сторони дипломатично вирішують питання. Але Росія на це не погоджується і вимагає віддати їй і ту частину Донбасу, яку вона не змогла захопити.

США зі свого боку пропонують ”компроміс“: Україна виводить війська, але Росія їх туди не заводить. Цю модель Штати назвали ”вільною економічною зоною”.

”Я не вважаю, що це справедливо”, – сказав він.

Незрозуміло, хто в такому випадку цією вільною економічною зоною керуватиме.

”Якщо ми говоримо про якусь буферну зону по лінії зіткнення, і якщо ми говоримо про якусь економічну зону, так, і ми вважаємо, що на ній має бути тільки поліцейська місія, а війська повинні відходити, то питання дуже просте. Якщо українські війська відходять на 5–10 кілометрів тощо, наприклад, так, то чому російські війська не відходять вглиб окупованих територій? Також на таку саму відстань”, – сказав глава держави.

  • У рамковому мирному плані США пропонують Україні вивести війська з тієї частини Донбасу, яку ворог не зміг захопити. Крим і уже окуповані частини Донецької, Херсонської, Запорізької, Луганської областей при цьому залишаться під контролем окупантів.
  • Україна не згодна визнавати російську юрисдикцію над будь-якою частиною своєї території. Водночас вона розуміє, що зараз звільнити її військовим шляхом вона не може.
