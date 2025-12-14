Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни, які повернулися з війни, вбили або покалічили понад тисячу співвітчизників, - розвідка

У 90 % випадків російські суди розглядають участь у війні як пом’якшувальну обставину. 

Росіяни, які повернулися з війни, вбили або покалічили понад тисячу співвітчизників, - розвідка
Фото: EPA/UPG

У Росії повернення військових із фронту перетворилося на серйозну внутрішню загрозу – "ветерани" війни проти України вже вбили або покалічили понад тисячу людей.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки

Зафіксовано щонайменше 551 загиблого від дій російських військових, які повернулися до цивільного життя під час відпусток, після поранень або завершення контрактів. Із них 274 людини були вбиті, ще 163 померли від травм, отриманих унаслідок побиття або ДТП. 

142 злочинці були раніше засуджені, зокрема за аналогічні злочини, і пішли на війну просто з колоній.

Загалом російські суди – як військові, так і цивільні – винесли вироки щодо восьми тисяч чинних і колишніх учасників повномасштабного вторгнення в Україну.

Понад 900 "ветеранів" засуджені за насильницькі злочини, включно з убивствами та побиттями. Окремо суди фіксували провадження щодо крадіжок, угонів та іншої шкоди майну (3 тисячі осіб), злочинів, пов’язаних із наркотиками (1 500), а також шахрайства – майже 400 фігурантів.

При цьому в 90 % випадків російські суди розглядають участь у війні як пом’якшувальну обставину.

"Таким чином система фактично легалізує насильство, скоєне військовими, і стимулює безкарність. Масове повернення озброєних, травмованих та криміналізованих учасників війни до російських міст і селищ призвело до різкого зростання внутрішнього насильства. Це свідчить про глибоке руйнування російської правоохоронної та судової систем, яка не лише не стримує злочинців, а й фактично заохочує їхню безкарність під приводом «служби на фронті»",- зазначили в розвідці. 
