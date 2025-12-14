Поки триває відновлення, в місті організовано підвіз води.

В Одесі вже частково відновили електропостачання об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова МВА Сергій Лисак у Telegram.

"За минулу добу енергетики частково відновили електропостачання об’єктів критичної інфраструктури міста. Роботи тривають цілодобово з урахуванням безпекової ситуації, щоб якнайшвидше відновити тепло і воду в кожній оселі", - написав він.

Лисак також нагадав, що в місті працюють Пункти Незламності.

"Поки триває відновлення, в Одесі організовано підвіз води. Продовольче забезпечення стабільне: магазини працюють, хлібозаводи - у штатному режимі, дефіциту продуктів і питної води немає. Ситуація з пальним контрольована - паливо на АЗС є, підвезення забезпечено. Банківська система працює у звичному режимі, банкомати функціонують", - додав голова МВА.

Він подякував одеситам за розуміння, енергетикам, комунальникам, рятувальникам, медикам, волонтерам та відповідальному бізнесу - за плідну роботу без перерви.