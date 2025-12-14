Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров'ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Одесі частково відновили електропостачання об’єктів критичної інфраструктури

Поки триває відновлення, в місті організовано підвіз води. 

В Одесі частково відновили електропостачання об’єктів критичної інфраструктури
Фото: tvoemisto.tv

В Одесі вже частково відновили електропостачання об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова МВА Сергій Лисак у Telegram

"За минулу добу енергетики частково відновили електропостачання об’єктів критичної інфраструктури міста. Роботи тривають цілодобово з урахуванням безпекової ситуації, щоб якнайшвидше відновити тепло і воду в кожній оселі", - написав він.

Лисак також нагадав, що в місті працюють Пункти Незламності.

"Поки триває відновлення, в Одесі організовано підвіз води. Продовольче забезпечення стабільне: магазини працюють, хлібозаводи - у штатному режимі, дефіциту продуктів і питної води немає. Ситуація з пальним контрольована - паливо на АЗС є, підвезення забезпечено. Банківська система працює у звичному режимі, банкомати функціонують", - додав голова МВА.

Він подякував одеситам за розуміння, енергетикам, комунальникам, рятувальникам, медикам, волонтерам та відповідальному бізнесу - за плідну роботу без перерви.
