У ніч на 14 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завдали серії прицільних ударів по ворожих цілях на тимчасово окупованих територіях України. Для виконання завдань було використано ударні безпілотні літальні апарати FP-2.

Про це ідеться у повідомленні ССО ЗСУ у Телеграм.

У районі населеного пункту Янтарне (АР Крим) ССО уразили потяг із паливно-мастильними матеріалами, який рухався для забезпечення окупаційних військ. Крім того, у Батуміному було знищено ворожу нафтобазу, що забезпечувала логістику армії РФ.

На Донеччині, у районі Мар’янівки, українські воїни знищили станцію радіоелектронної боротьби "Волна-2", а поблизу Докучаєвська — центр підготовки операторів FPV-дронів, який використовувався російськими військовими для тренування атак на позиції ЗСУ.

Військові наголошують, що Сили спеціальних операцій продовжують реалізовувати асиметричні дії, спрямовані на підрив наступальних спроможностей противника та послаблення його логістики на тимчасово окупованих територіях.