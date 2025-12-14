Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони уразили Афіпський НПЗ, нафтобазу в Урюпінську та російські об'єкти на ТОТ України

Генштаб підтвердив успішне ураження ворожих об'єктів.

Сили оборони уразили Афіпський НПЗ, нафтобазу в Урюпінську та російські об'єкти на ТОТ України
Сили оборони уразили російські НПЗ та нафтобазу
Фото: Генштаб

Сили оборони успішно відпрацювали по Афіпському НПЗ, нафтобазі в Урюпінську та об’єктах росіян  на ТОТ України.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"У межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістичного забезпечення військових частин російських окупаційних військ, підрозділи Сил оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу (Краснодарський край, рф)", – ідеться у повідомленні.

У районі Афіпського НПЗ зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також уражено нафтобазу "Урюпінська" у Волгоградській області РФ. На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу.

Крім того, завдано ударів по об’єктах і цілях противника на тимчасово окупованих територіях України. 

На ТОТ Донецької області уражено станцію радіоелектронної боротьби "Волна-2", два пункти управління різних підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, а також радіолокаційну станцію «Імбир».

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області під удари потрапили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та ворожа лабораторія безпілотних комплексів.

Окрім того, на ТОТ українського Криму, Сили оборони уразили дві бази ПММ, радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" і дороговартісний елемент для систем ППО С-300/С-400 – радіолокаційну станцію 96Л6Е.

Ступінь пошкоджень уточнюється.

"Сили оборони України й надалі здійснюватимуть комплекс заходів, спрямованих на послаблення наступальних спроможностей російських окупаційних військ та примушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", – наголошують у Генштабі.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies