Сили оборони успішно відпрацювали по Афіпському НПЗ, нафтобазі в Урюпінську та об’єктах росіян на ТОТ України.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"У межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістичного забезпечення військових частин російських окупаційних військ, підрозділи Сил оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу (Краснодарський край, рф)", – ідеться у повідомленні.

У районі Афіпського НПЗ зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також уражено нафтобазу "Урюпінська" у Волгоградській області РФ. На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу.

Крім того, завдано ударів по об’єктах і цілях противника на тимчасово окупованих територіях України.

На ТОТ Донецької області уражено станцію радіоелектронної боротьби "Волна-2", два пункти управління різних підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, а також радіолокаційну станцію «Імбир».

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області під удари потрапили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та ворожа лабораторія безпілотних комплексів.

Окрім того, на ТОТ українського Криму, Сили оборони уразили дві бази ПММ, радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" і дороговартісний елемент для систем ППО С-300/С-400 – радіолокаційну станцію 96Л6Е.

Ступінь пошкоджень уточнюється.

"Сили оборони України й надалі здійснюватимуть комплекс заходів, спрямованих на послаблення наступальних спроможностей російських окупаційних військ та примушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", – наголошують у Генштабі.