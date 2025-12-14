​Латвія спрямувала €5 млн на закупівлю безпілотників для України

Сейм Латвії підтримав рішення про перерозподіл 5 млн євро на закупівлю безпілотних систем для підтримки України у 2025 році, пише Delfi.

Кошти перекинуть із бюджетної програми Міністерства закордонних справ Латвії (передбачала внесок країни до Європейського мирного механізму) до Міністерства оборони. За рахунок цих грошей планують закупити безпілотні системи для потреб України, а також підтримати розвиток латвійської промисловості у сфері технологій подвійного призначення.

У МЗС Латвії пояснили, що таке рішення стало можливим через блокування Угорщиною механізмів надання військової допомоги Україні через Європейський мирний механізм. У результаті запланований внесок Латвії на 2025 рік не був використаний у повному обсязі, а невикористані кошти вирішили перерозподілити в межах державного бюджету.