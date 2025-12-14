ЗМІ: Німеччина відправляє своїх солдатів для укріплення східного кордону Польщі з Білоруссю та РФ

Місія розрахована до кінця 2027 року.

Німецькі солдати в терміналі порту Гамбурга під час військових навчань в Гамбурзі, 25 вересня 2025 року

Німеччина планує відправити військовослужбовців Бундесверу для зміцнення східного кордону Польщі з Білоруссю та Росією.

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на повідомлення Міноборони Німеччини.

За інформацією відомства, з квітня 2026 року кілька десятків німецьких солдатів приєднаються до польської оборонної операції "Східний щит". Місія попередньо розрахована до кінця 2027 року.

У Міноборони Німеччини наголосили, що військовослужбовці Бундесверу виконуватимуть виключно інженерні завдання на півночі та сході Польщі. Ідеться про будівництво укріплених позицій, риття траншей, встановлення колючого дроту та зведення протитанкових загороджень. Розширення мандату місії наразі не передбачається.

Також у відомстві зазначили, що розгортання німецьких військових не потребує схвалення Бундестагу, оскільки відповідно до законодавства ФРН така місія не вважається збройною іноземною операцією і не передбачає безпосередньої участі у бойових діях.