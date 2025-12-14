Через тиск Китаю остання опозиційна партія Гонконгу проголосувала за саморозпуск

У 2021 році Китай повністю змінив виборчу систему Гонконгу, фактично усунувши Демократичну партію від участі в політиці.

У Гонконгу припинила існування Демократична партія — остання велика опозиційна сила, передає Reuters.

За рішення про саморозпуск і початок ліквідації партії 14 грудня проголосували 117 із 121 її члена, ще четверо утрималися. Про це після позачергових зборів повідомив голова партії Ло Кіньхей.

Демократичну партію заснували 1994 року, за три роки до повернення Гонконгу під контроль Китаю. Протягом десятиліть вона залишалася флагманом опозиції, вигравала загальноміські вибори і вимагала демократичних реформ та збереження громадянських свобод.

Після масових продемократичних протестів 2019 року Пекін запровадив у Гонконзі закон про національну безпеку, який суттєво обмежив політичну діяльність і свободу слова. Представники китайської влади або посередники попереджали їх про необхідність саморозпуску, погрожуючи арештами та іншими наслідками.

«Пройти ці три десятиліття пліч-о-пліч з народом Гонконгу було для нас найбільшою честю. Ми завжди ставили добробут міста та його мешканців понад усе», — заявив Ло Кіньхей.

Колишня очільниця партії Емілі Лау назвала рішення болісним і поставила під сумнів його справедливість. За її словами, принцип «одна країна — дві системи», який мав гарантувати автономію Гонконгу, поступово звужується, а кількість арештів зростає.

Рішення про саморозпуск ухвалили напередодні оголошення вироку медіамагнату та критику Пекіна Джиммі Лаю у справі про національну безпеку та через тиждень після виборів до законодавчої ради, участь у яких дозволили лише «патріотам», схваленим владою.

У 2021 році Китай повністю змінив виборчу систему Гонконгу, фактично усунувши Демократичну партію від участі в політиці. Раніше, у червні, про саморозпуск через «потужний політичний тиск» заявила ще одна продемократична організація — Ліга соціал-демократів.

Кількох провідних діячів Демократичної партії заарештували або утримують під вартою за законом про національну безпеку, запровадженим у 2020 році. Західні країни, зокрема США та Велика Британія, критикують цей закон як інструмент придушення інакодумства, тоді як Пекін наполягає, що він «відновив стабільність» у Гонконзі.