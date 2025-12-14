Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаСвіт

Президент Зеленський анонсував візит до Польщі наступного тижня

Глава держави наголосив на важливості для України добросусідських відносинн з польським народом.

Президент Зеленський анонсував візит до Польщі наступного тижня
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами підтвердив візит до Польщі, який, за попередніми домовленостями, відбудеться у п’ятницю, 19 грудня. 

"Я ще раз хочу сказати, що ми вдячні Польщі за підтримку. Для нас це дуже важливе добросусідство. І що стосується мого візиту в Польщу – польська сторона нам запропонувала п'ятницю (19 грудня, - ред.). Я думаю, ми не будемо нічого відтерміновувати, для нас дуже важливо підтримувати відносини між... між нами і Польщею", – зазначив глава держави.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies