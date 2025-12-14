Президент Зеленський анонсував візит до Польщі наступного тижня

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами підтвердив візит до Польщі, який, за попередніми домовленостями, відбудеться у п’ятницю, 19 грудня.

"Я ще раз хочу сказати, що ми вдячні Польщі за підтримку. Для нас це дуже важливе добросусідство. І що стосується мого візиту в Польщу – польська сторона нам запропонувала п'ятницю (19 грудня, - ред.). Я думаю, ми не будемо нічого відтерміновувати, для нас дуже важливо підтримувати відносини між... між нами і Польщею", – зазначив глава держави.