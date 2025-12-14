Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна була залучена до процесу звільнення білоруських політичних в’язнів і погодилася прийняти їх на своїй території.

Про це глава держави повідомив 14 грудня під час спілкування з журналістами, коментуючи ситуацію із передачею білоруських політв’язнів, про яку раніше заявив офіс Світлани Тіхановської.

"На рівні розвідок спілкувались країни. Далі керівник ГУР Кирило Буданов звернувся до мене, сказав, що білоруси готові віддати політичних в'язнів, не хочуть віддавати через ту чи іншу країну Європейського Союзу, але якщо я підтримаю, готові передати через Україну", – розповів Зеленський.

Президент зазначив, що одразу дав згоду, оскільки серед звільнених є і громадяни України.

"Я сказав: безумовно, підтримуємо, готові приймати, тому що питання це політв'язнів — воно важливе. І там є і громадяни України. І безумовно треба забирати і своїх, і білоруських політв'язнів. І саме таким чином ухвалюються у нас рішення", – наголосив глава держави.