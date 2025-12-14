Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зеленський: готові приймати білоруських політв’язнів, серед них є і громадяни України

Рішення ухвалювалося після звернення керівника ГУР МОУ Кирила Буданова.

Зеленський: готові приймати білоруських політв’язнів, серед них є і громадяни України
Володимир Зеленський, Копенгаген, 2 жовтня 2025
Фото: скрін

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна була залучена до процесу звільнення білоруських політичних в’язнів і погодилася прийняти їх на своїй території.

Про це глава держави повідомив 14 грудня під час спілкування з журналістами, коментуючи ситуацію із передачею білоруських політв’язнів, про яку раніше заявив офіс Світлани Тіхановської.

"На рівні розвідок спілкувались країни. Далі керівник ГУР Кирило Буданов звернувся до мене, сказав, що білоруси готові віддати політичних в'язнів, не хочуть віддавати через ту чи іншу країну Європейського Союзу, але якщо я підтримаю, готові передати через Україну", – розповів Зеленський.

Президент зазначив, що одразу дав згоду, оскільки серед звільнених є і громадяни України.

"Я сказав: безумовно, підтримуємо, готові приймати, тому що питання це політв'язнів — воно важливе. І там є і громадяни України. І безумовно треба забирати і своїх, і білоруських політв'язнів. І саме таким чином ухвалюються у нас рішення", – наголосив глава держави.

  • Учора в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян, серед них – українці. 
  • Серед звільнених учора є відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Колеснікова, Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та лауреат Нобелівської премії миру Алесь Беляцький.
