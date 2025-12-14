Олександр Федута розповів, як і чому його затримали у Москві.

Звільнений білоруський політтехнолог Олександр Федута вперше публічно розповів, за яких обставин його затримали в Москві та як відбувалося його звільнення й передача Україні.

Про це він заявив під час пресконференції.

За словами Федути, у день звільнення він зрозумів, що його вивозитимуть із колонії. Особисті речі зібрати не дозволили — його одразу перевели до автобуса. Якщо під час попередніх етапувань на нього одягали мішок, то цього разу закрили обличчя лише шапкою. Через тканину він бачив світло й зрозумів, що рухаються на південь. Лише на кордоні Федута усвідомив, що його та інших в’язнів передають Україні.

«Першими, з ким я розмовляв, були мої колеги, які їхали в одному зі мною автобусі, яких я не бачив більше 4 років, тому що ми перебували в різних колоніях… Були лікарі і волонтери в госпіталі, де нас розмістили», — розповів він.

Федута додав, що після звільнення відчув сором за свою країну.

«Якщо ви питаєте, яке почуття я відчув, я відчув почуття сорому за свою країну, тому що в країні, де відбуваються такі події, нас приймають тепло і привітно, хоча ті самі лікарі, ті самі волонтери до нашого прибуття і після нашого відʼїзду будуть займатися наданням допомоги зовсім іншим людям, які, можливо, потребують її набагато більше, ніж ми. Тому дякую вам, українці», — сказав він.

Під час пресконференції Федута став єдиним із чотирьох звільнених білорусів, хто публічно підтримав вступ білоруських добровольців до Сил оборони України. Водночас Марія Колесникова та Віктор Бабарико уникали прямих відповідей щодо війни.

Бабарико, зокрема, заявив: «В рамках моїх систем цінностей… будь-яка війна — це погано… Напевно, хтось вирішує це по-іншому».

Окремо Федута вперше на камери пояснив, як саме його затримали в Росії.

«Я — практикуючий політтехнолог. Я працював у Москві на виборах. А Юрась Зенкович запросив мене… взяти участь у цій зустрічі. Я прийняв його пропозицію», — сказав він.

За його словами, Зенкович не провів належної перевірки й не зрозумів, що має справу зі спецоперацією.

«Це коштувало і йому, і мені, і ще трьом людям свободи… Він особисто надсилав агенту спецслужб записи наших розмов і призначив йому зустріч у Москві», — заявив Федута.

Наразі звільнені білоруси залишаються в Україні, оскільки ще не отримали нові паспорти й мають лише тимчасові довідки. Марія Колесникова, за словами учасників пресконференції, планує виїхати до своєї сестри у ЄС.