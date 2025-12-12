Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Полювання на «тіньовий флот»

10 грудня морські дрони СБУ Sea Baby за допомогою наведення та забезпеченні ВМСУ атакували нафтовий танкер «Dashan» «тіньового флоту» РФ.

Це великий танкер вантажністю у мільйон барелів, 276 метрів у довжину, досить нового року будівництва. 

Ринкова ціна такого — 25-30 млн доларів. Приємний бонус за атаку кількома дронами по 240 тисяч за штуку.

DASHAN, судно &quot;тіньового флоту&quot; РФ
Фото: war-sanctions.gur.gov.ua
«Дашан» йшов у винятковій економічній зоні України у бік порту Новоросійськ порожній, це чітко видно на відео атаки — ватерлінія характерна для незавантаженого судна.

Працювали по кормі з метою вразити гвинто-рульову групу, пошкодити гвинти, пробити дейдвуд (найнижча частина кормового чи носового кінця судна. — LB.ua) і знерухомити, одночасно уникнувши можливого розливу нафтопродуктів із центральних танків.

Там найтонший корпус у танкера та поруч машинний відсік — уламки корпусу та потужні бойові частини у дронів з дуже великою вірогідністю завдали тяжких ушкоджень.

Тішить око атака: атакували, чітко прикриваючись кормою — якщо РФ поставить на танкери озброєну охорону, саме там буде найменша щільність автоматичного вогню, тобто відпрацювали тактику застосування.

Музикою лунають крики через поребрик про піратство та червоні лінії — нагадую перед війною росіяни марили висадками десанту під Одесою, але потім трапилося побоїще безекіпажними катерами, ПКР, крилатими ракетами та дальніми дронами, довелося втікати до Новоросійська, і закрутилося. 

Тепер не нас хочуть задушити у блокаді, а ми вибиваємо «тіньовий флот» РФ. Це вже після втрати флагмана, більшої частини великих десантних кораблів та ЦДК й забитого у доку підводного човна. Непогано як для країни, в якої флот ніколи не був сильною стороною Збройних сил. 

Наразі за два тижні атакували чотири танкери у Чорному морі та ще один біля берегів Сенегалу. 

«Кайро» сів на мілину біля берегів Болгарії, через втрату управління, «Дашан» знерухомлений, «Вірат» відбуксований до Туреччини на ремонт, «Мідволга 2» у Синопі усуває пошкодження, «Мерсин» в Дакарі, ще не факт, що там можливо відновити ті збитки, яких йому завдали. 

Судно &quot;тінього флоту&quot; РФ &quot;Вірат&quot;
Фото: war-sanctions.gur.gov.ua
Загиблих немає, розливу нафти немає, є ремонт, буксири, втрати через простої та зірвані терміни. Як на мене, це досить непогано і легко масштабувати.

Одразу відреагували страхові компанії. Страховка підскочила на 250 %. Адже це не випадковість, а цілеспрямована кампанія, отже висока ймовірність повторення ударів. 0.65-0.8 % від вартості судна та вантажу. Вантаж — 50-60 млн. 

Так що, курочка традиційно клює по зернятку. 

Крім того, аварійний ремонт, робота буксирів, турецька компанія відмовилася співпрацювати з РФ після атаки дронами, простої. 

Прямих збитків виключно через простої кораблів — сотні мільйонів. Але через зростання ціни на фрахт, на пошук екіпажів, купівлю нових суден, він буде значно серйознішим.

Танкерна війна, якщо вже у нас війна триває багато років, а карт немає, як уперто повторює президент однієї наддержави, — цілком собі карта.

Але варто пам'ятати, що тіньовий флот РФ — приблизно 15 % світових танкерних потужностей, це понад 1000 суден. Тому слід чітко розуміти завдання — не йдеться про фізичну блокаду. 

Не як у громадянській війні США — втопити кожне судно з бавовною, європейськими товарами та обробляти порти моніторами на півдні. 

А за допомогою «довгої руки» позначати загрозу, різко підвищуючи витрати на всіх етапах для Москви.

Йдеться не про те, щоб ударами по НПЗ, перевалці в портах, зберіганню, великих терміналах, залізниці викликати колапс у середині РФ: логістики, зберігання, зриви строків.

Пожежа на Саратовському НПЗ
Фото: Telegram / monitor
А танкерною війною задерти ціни на фрахт та страховку. Сильно задерти. Вже на 200 %, і це не кінець.

Чому? Тому що РФ і так несе величезні витрати. 

Ці постійні купівлі суден, виведення їх з-під санкцій, компанії одноденки, прапори Ліберії, Панами та Коморських островів, команди з Гамбії та Гани, непрозорі компанії, які знають, що вони порушують закон, логістика — все це потребує чималих фінансів для змащування коліщаток.

Суднам по 15 і більше років, а це ремонти та різні штрафи за порушення екологічних вимог. Сама сума витрачена на купівлю та оренду кораблів «тіньового флоту» — понад 25 мільярдів доларів США.

Загальні річні витрати — понад 10 млрд.

Ну і далі на все це — термінові ремонти, в портах Туреччини, де не працюють санкції, страховки, різні спеціальні умови поставки, коли доводиться чекати, поки знайдуть новий танкер, замість обкладеного санкціями, а тепер і підбитого. 

Впевнений, що ми створили аналітичний відділ, який обробляє супутникові знімки, відключення транспондерів, спільні маневри для перевалки у море, щоб ідентифікувати тіньовий флот.

Вузькі місця економіки. 

Військова хімія, верстати, електроніка, обхід санкцій, потім НПЗ, тепер перевалка та «тіньовий флот». Наша мета — кишеня. Допалити залишки золотовалютних резервів, запустити верстат, змусити йти в мобілізацію із прихованої у відкриту.

Масштабна пожежа на нафтопереробному заводі в Новошахтинську Ростовської області Росії після атаки безпілотника
Фото: скрин відео
Масштабна пожежа на нафтопереробному заводі в Новошахтинську Ростовської області Росії після атаки безпілотника

Те, що занапастило Російську Імперію та СРСР — розрив торгівлі із Заходом, непопулярна довга війна, падіння доходів із сировини. 

Подивимося як воно буде — поки ми нарощуємо атаки по всьому ланцюжку, і це не кінець.

Кирило Данильченко ака Ронін
