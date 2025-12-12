США висунули умову щодо присутності на зустрічі у Парижі 13 грудня

Білий дім спрямує до французької столиці свою делегацію лише в тому разі, якщо буде "реальний шанс підписати угоду".

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що участь її делегації у зустрічі щодо урегулювання війни в Україні, яка має відбутися 13 грудня в Парижі, не є гарантованою.

Як пише Укрінформ, про те, що Білий дім ще не визначився з потребою надсилати до французької столиці свою делегацію, розповіла на брифінгу прессекретарка глави держави Керолайн Лівітт.

За її словами, умовою для долучення США до саміту з Україною, Францією, Німеччиною та Великою Британією є "реальний шанс підписати угоду". В офісі республіканця мають "відчути, що ці зустрічі гідні представництва США".

Лівітт визнала, що в Білому домі немає впевненості щодо просування у процесі досягнення миру. Трамп скаржиться, що лише упродовж останніх тижнів на переговори було витрачено 30 годин без реального прогресу.