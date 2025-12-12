Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаСуспільствоВійна

США висунули умову щодо присутності на зустрічі у Парижі 13 грудня

Білий дім спрямує до французької столиці свою делегацію лише в тому разі, якщо буде "реальний шанс підписати угоду".

США висунули умову щодо присутності на зустрічі у Парижі 13 грудня
Керолайн Лівітт
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що участь її делегації у зустрічі щодо урегулювання війни в Україні, яка має відбутися 13 грудня в Парижі, не є гарантованою.

Як пише Укрінформ, про те, що Білий дім ще не визначився з потребою надсилати до французької столиці свою делегацію, розповіла на брифінгу прессекретарка глави держави Керолайн Лівітт.

За її словами, умовою для долучення США до саміту з Україною, Францією, Німеччиною та Великою Британією є "реальний шанс підписати угоду". В офісі республіканця мають "відчути, що ці зустрічі гідні представництва США".

Лівітт визнала, що в Білому домі немає впевненості щодо просування у процесі досягнення миру. Трамп скаржиться, що лише упродовж останніх тижнів на переговори було витрачено 30 годин без реального прогресу.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies