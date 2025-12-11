Сили оборони утримують північ Покровська і оборону на підступах до Мирнограда й Сіверська

Сили оборони продовжують утримувати північну частину Покровська.

Про це повідомило Оперативне командування «Схід».

У центральній частині міста українські підрозділи блокують будь-які спроби російських військ просунутися вперед.

У Мирнограді наші воїни тримають оборонні рубежі й знищують росіян на підступах до міста. Ситуація з логістикою залишається складною, однак командування уточнило, що тривають заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда, щоб посилити можливості постачання.

На Слов’янському напрямку Сіверськ залишається під контролем Сил оборони. Російські підрозділи намагаються інфільтруватися в місто малими групами, прикриваючись поганою погодою, але більшу частину цих груп українські воїни знищують ще на наближенні до міста.