НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони утримують північ Покровська і оборону на підступах до Мирнограда й Сіверська

Сіверськ залишається під контролем України.

Сили оборони утримують північ Покровська і оборону на підступах до Мирнограда й Сіверська
Сіверськ

Сили оборони продовжують утримувати північну частину Покровська

Про це повідомило Оперативне командування «Схід».

У центральній частині міста українські підрозділи блокують будь-які спроби російських військ просунутися вперед.

У Мирнограді наші воїни тримають оборонні рубежі й знищують росіян на підступах до міста. Ситуація з логістикою залишається складною, однак командування уточнило, що тривають заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда, щоб посилити можливості постачання.

На Слов’янському напрямку Сіверськ залишається під контролем Сил оборони. Російські підрозділи намагаються інфільтруватися в місто малими групами, прикриваючись поганою погодою, але більшу частину цих груп українські воїни знищують ще на наближенні до міста. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies