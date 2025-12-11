Одеський обласний ТЦК розслідує інцидент з військовослужбовцем

Пресслужба Одеського обласного ТЦК та СП відреагувала на заяву громадської організації щодо можливих протиправних дій представників Пересипського РТЦК та СП м. Одеси відносно діючого військовослужбовця.

“Керівництву Одеського обласного ТЦК та СП відомо про даний інцидент. Наказом начальника Одеського обласного ТЦК та СП вже призначено та триває службове розслідування”, - йдеться у повідомленні.

В ТЦК наголосили, що реакція на подію відбулася "до моменту її розголосу в інформаційному просторі".

Перевірка проводиться для об’єктивного з’ясування всіх обставин, встановлення реальних учасників події та ступеня їхньої вини. В Одеському обласному ТЦК запевнили, що надають повне і всебічне сприяння правоохоронним органам для встановлення істини.

“Якщо у ході слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК та СП перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо колеги-військового, вони понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом”, - пообіцяли в Одеському обласному ТЦК.

Раніше ГО “Захист держави. Одеса” повідомила, що 4 грудня група з 9 людей, які представилися співробітниками Пересипського РТЦК, зупинила захисника Маріуполя, бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти Романа Покидько. Він пів року тому був звільнений з ворожого полону і знаходився в Одесі на реабілітації.

“Не дивлячись на пред’явлені ним документи: військовий квиток, медичні довідки та посвідчення УБД, Романа Покидько заштовхали до службового авто ТЦК. Нанесли йому тілесні ушкодження: застосували проти нього сльозогінний газ та побили. Після цього, прямо під час руху, викинули Романа з автомобілю. Чим створили загрозу життю військовослужбовця. При цьому під час цього інциденту представники ТЦК не використовували бодікамери”, - зауважили в ГО.

Зазначається, що зараз військовослужбовець Роман Покидько проходить медичне обстеження в лікарні.