Поліцейські підозрюють харків'янина у колабораційній діяльності

Чоловік поширював проросійську пропаганду в 2022 році. 

Поліцейські підозрюють харків'янина у колабораційній діяльності
Поліцейські підозрюють харків'янина у колабораційній діяльності
Фото: Поліція Харківської області

Співробітники поліції підозрюють мешканця Харкова у публічному поширенні проросійської пропаганди.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Чоловік протягом 2022 року у соціальній мережі публікував та репостив матеріали з виправдовуванням збройної агресії РФ проти України, дискредитацією Збройних сил України, поширенням фейкових повідомлень, проросійських наративів та закликів”, - повідомили в поліції.

Зокрема, він поширював контент, що принижує українських військовослужбовців, містить погрози на адресу України та її партнерів. 

Також 59-річний чоловік поширював неправдиві відомості про війну, дії української армії, українську владу та західні держави.

Працівники поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
