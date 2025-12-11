Чоловік поширював проросійську пропаганду в 2022 році.

Співробітники поліції підозрюють мешканця Харкова у публічному поширенні проросійської пропаганди.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Чоловік протягом 2022 року у соціальній мережі публікував та репостив матеріали з виправдовуванням збройної агресії РФ проти України, дискредитацією Збройних сил України, поширенням фейкових повідомлень, проросійських наративів та закликів”, - повідомили в поліції.

Зокрема, він поширював контент, що принижує українських військовослужбовців, містить погрози на адресу України та її партнерів.

Також 59-річний чоловік поширював неправдиві відомості про війну, дії української армії, українську владу та західні держави.

Працівники поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.