Зеленський прокоментував долю російської мови і УПЦ МП в "мирній угоді": визначатиме законодавство ЄС

Він не конкретизував, що це значить.

Статус російської мови і УПЦ МП в Україні визначатиме європейське законодавство. Так на відповідь про те, чи є відповідні пункти в проєкті мирної угоди, відповів президент під час спілкування з журналістами.

Володимир Зеленський сказав, що в драфті угоди на 20 пунктів усе прописано згідно з міжнародним правом. Він не відповів прямо, що це значить для статусу мови країни-агресора та церкви.

“Є міжнародне право – це факт, який всі повинні визнавати, і це те єдине, що може всіх обʼєднати. Ми формували підхід до деяких пунктів згідно з тим, що Україна в майбутньому буде членом Євросоюзу. Тому ставлення до таких питань буде відповідним до європейського законодавства – до тих норм, які є базовими для Євросоюзу”, – сказав він.