Від початку широкомасштабного вторгнення РФ сапери ДССТ розмінували понад 220 000 га

За цей час було виявлено, вилучено та знешкоджено 258 409 вибухонебезпечних предметів.

Від початку широкомасштабного російського вторгнення сапери Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів 222 970,68 га.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

За цей час було виявлено, вилучено та знешкоджено 258 409 вибухонебезпечних предметів.

У листопаді цього року було перевірено та розміновано 2 399 га та знешкоджено 3 947 вибухонебезпечних предметів. Більшість з них, 2 460, у Херсонській області.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ сапери перевірили: