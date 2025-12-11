НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Від початку широкомасштабного вторгнення РФ сапери ДССТ розмінували понад 220 000 га

За цей час було виявлено, вилучено та знешкоджено 258 409 вибухонебезпечних предметів. 

Розмінування, ілюстративне фото
Фото: Міноборони

Від початку широкомасштабного російського вторгнення сапери Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів 222 970,68 га.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У листопаді цього року було перевірено та розміновано 2 399 га та знешкоджено 3 947 вибухонебезпечних предметів. Більшість з них, 2 460, у Херсонській області.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ сапери перевірили:

  • автомобільні дороги – 1 230,85 км;
  • акваторії – 82,65 га;
  • залізничні колії – 3 010,60 км;
  • лінії електромереж – 602,10 км;
  • газогони – 101,12 км;
  • території житлового призначення – 398,30 га;
  • ліси – 1 152,10 га.
