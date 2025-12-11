Суд Німеччини тимчасово заборонив конфіскацію танкера російського «тіньового флоту»

Федеральний фінансовий суд Німеччини заблокував спробу німецької митниці вилучити та реалізувати танкер Eventin разом із приблизно 100 тисячами тонн нафти, пише Spiegel. Цей танкер належить до російського «тіньового флоту»

Як пояснили судді, вони мають «обґрунтовані сумніви щодо правомірності заходів з вилучення», зокрема, щодо того, чи забороняють правила санкцій ЄС судну входити до територіальних вод ЄС у разі аварійної ситуації.

Eventin перебуває перед островом Рюгеном майже рік. Євросоюз включив судно до переліку приблизно 550 кораблів російського «тіньового флоту». Судну та його власнику заборонено користуватися портами держав ЄС, а європейським компаніям — страхувати, фінансувати чи обслуговувати його.

У січні на борту Eventin відмовили всі системи, і танкер кілька годин залишався некерованим у Балтійському морі біля узбережжя Мекленбурга-Передньої Померанії. Як повідомляли рятувальники, командам вдалося встановити буксирні троси та стабілізувати судно.

Рішення суду стосується лише тимчасового захисту, тому, як зазначає суд, юридичне протистояння може продовжитися у основному процесі.

Власник судна — компанія Laliya Shipping Corp. з Маршаллових островів — оскаржив внесення Eventin до санкційного списку в суді ЄС. Представники компанії наголосили, що судно «ніколи не планувало транспортувати санкційні нафтопродукти до Європейського Союзу», а його поява в німецьких водах була вимушеною через технічну несправність та відповідає міжнародному праву на використання порту у надзвичайній ситуації.

Танкер рухався з Росії до Індії — одного з найбільших імпортерів російської нафти, — і раніше неодноразово здійснював рейси за цим маршрутом.

Екологічні організації закликали владу відкачати нафту з судна через ризик аварії та можливого забруднення південної Балтики.