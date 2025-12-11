Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСвіт

Суд Німеччини тимчасово заборонив конфіскацію танкера російського «тіньового флоту»

Судді кажуть, що мають «обґрунтовані сумніви щодо правомірності заходів з вилучення».

Суд Німеччини тимчасово заборонив конфіскацію танкера російського «тіньового флоту»
танкер Eventin
Фото: соцмережі

Федеральний фінансовий суд Німеччини заблокував спробу німецької митниці вилучити та реалізувати танкер Eventin разом із приблизно 100 тисячами тонн нафти, пише Spiegel. Цей танкер належить до російського «тіньового флоту»

Як пояснили судді, вони мають «обґрунтовані сумніви щодо правомірності заходів з вилучення», зокрема, щодо того, чи забороняють правила санкцій ЄС судну входити до територіальних вод ЄС у разі аварійної ситуації.

Eventin перебуває перед островом Рюгеном майже рік. Євросоюз включив судно до переліку приблизно 550 кораблів російського «тіньового флоту». Судну та його власнику заборонено користуватися портами держав ЄС, а європейським компаніям — страхувати, фінансувати чи обслуговувати його.

У січні на борту Eventin відмовили всі системи, і танкер кілька годин залишався некерованим у Балтійському морі біля узбережжя Мекленбурга-Передньої Померанії. Як повідомляли рятувальники, командам вдалося встановити буксирні троси та стабілізувати судно. 

Рішення суду стосується лише тимчасового захисту, тому, як зазначає суд, юридичне протистояння може продовжитися у основному процесі.

Власник судна — компанія Laliya Shipping Corp. з Маршаллових островів — оскаржив внесення Eventin до санкційного списку в суді ЄС. Представники компанії наголосили, що судно «ніколи не планувало транспортувати санкційні нафтопродукти до Європейського Союзу», а його поява в німецьких водах була вимушеною через технічну несправність та відповідає міжнародному праву на використання порту у надзвичайній ситуації.

Танкер рухався з Росії до Індії — одного з найбільших імпортерів російської нафти, — і раніше неодноразово здійснював рейси за цим маршрутом.

Екологічні організації закликали владу відкачати нафту з судна через ризик аварії та можливого забруднення південної Балтики.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies