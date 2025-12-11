США дали зрозуміти, що Росія не піде на припинення вогню без підписання угоди, хоча Ердоган працював над енергетичним "миром"

Росія вимагає підписання договору, а в договорі вона станом на зараз вимагає віддати їй українську територію в чотирьох областях і Крим.

За результатами переговорів із Росією США вважають, що повне припинення вогню можливе лише після підписання мирної угоди. Про це президент сказав на зустрічі з журналістами 11 грудня.

Володимир Зеленський вважає очевидним, що росіяни не підуть без угоди на припинення вогню. А Україна має незмінну позицію: закінчення обстрілів і боїв необхідно.

“Але ми отримуємо саме таку інформацію: єдиний варіант сізфаєру – це підписання рамкової угоди”, – сказав він.

Туреччина працювала над тим, аби Україна і Росія встановили енергетичне перемир’я. Зеленський погодився підтримати цю ідею.

Президент Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести між Україною і Росією зустрічі – спершу команд, а потім лідерів.

“Я йому сказав, що ми готові. Сполучені Штати Америки сьогодні вважають, що ми близькі до угоди, давайте зробимо і буде одразу сізфаєр всюди, а потім почнемо різні інші кроки. Це позиція американців на сьогодні. Я так розумію, що просто «рускі» їм сказали, що ми не дамо ніякого перемир'я, якщо не буде підписано угоду”, – вважає він.