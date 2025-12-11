НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСвіт

США дали зрозуміти, що Росія не піде на припинення вогню без підписання угоди, хоча Ердоган працював над енергетичним "миром"

Росія вимагає підписання договору, а в договорі вона станом на зараз вимагає віддати їй українську територію в чотирьох областях і Крим. 

США дали зрозуміти, що Росія не піде на припинення вогню без підписання угоди, хоча Ердоган працював над енергетичним "миром"
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

За результатами переговорів із Росією США вважають, що повне припинення вогню можливе лише після підписання мирної угоди. Про це президент сказав на зустрічі з журналістами 11 грудня.

Володимир Зеленський вважає очевидним, що росіяни не підуть без угоди на припинення вогню. А Україна має незмінну позицію: закінчення обстрілів і боїв необхідно. 

“Але ми отримуємо саме таку інформацію: єдиний варіант сізфаєру – це підписання рамкової угоди”, – сказав він.

Туреччина працювала над тим, аби Україна і Росія встановили енергетичне перемир’я. Зеленський погодився підтримати цю ідею.

Президент Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести між Україною і Росією зустрічі – спершу команд, а потім лідерів. 

“Я йому сказав, що ми готові. Сполучені Штати Америки сьогодні вважають, що ми близькі до угоди, давайте зробимо і буде одразу сізфаєр всюди, а потім почнемо різні інші кроки. Це позиція американців на сьогодні. Я так розумію, що просто «рускі» їм сказали, що ми не дамо ніякого перемир'я, якщо не буде підписано угоду”, – вважає він. 
