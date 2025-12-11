НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Зеленський не бачить готовності Росії припинити війну і припускає, що вона може зірвати процес переговорів

Москва прагне за будь-яку ціну уникнути нових санкцій, тому не відмовляє США в спробах встановити припинення боїв. 

Зеленський не бачить готовності Росії припинити війну і припускає, що вона може зірвати процес переговорів
президент України Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Росії потрібна пауза в війні через проблемні питання з економікою, вважає президент України Володимир Зеленський. Але ознак того, що росіяни на цю паузу підуть і що вони хочуть закінчити війну, він не бачить. 

Москва прагне уникнути посилення тиску з боку Сполучених Штатів, тому не зізнаватиметься їм у бажанні воювати. Про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 11 грудня. 

“Президент Трамп буде йти далі, посилювати тиск. І вони не хочуть цього. Пам'ятаєте, скільки разів вони йшли на різні дипломатичні трюки для того, щоб президент Трамп не вводив санкції? Зараз теж є такий ризик. Але всі партнери мають це бачити і усвідомлювати”, – вважає він. 

Про те, чи бачить він ризики виходу Росії з перемовного процесу, президент сказав:

“Може бути, на жаль, все зруйноване зараз з різних причин. Є багато ризиків щодо цього. Ми ж пробуємо з нашого боку зробити все, щоб вдалося. Я вважаю, що ми конструктивні. При цьому ми не зливаємо нашу державу, не здаємо нашу незалежність, що важливо, але ми конструктивні. Ми діємо, ми кожного дня працюємо. Вони відправили документ, є до нього питання, ми його доопрацювали, дещо змінили форми, додали ідей, і відправили їм документ. Саме так це працює. Вони подивляться цей документ, ми вийдемо знову на зв'язок. Ми кожного дня на зв'язку з американцями. Всі ці тижні, майже кожного дня. І не один раз на день. Але це конструктивна бесіда, і ми намагаємось все робити, щоб залишатись у конструктивних відносинах з Америкою – як у двосторонніх, так і разом з європейцями”. 

  • Україна і Росія зараз не ведуть прямих переговорів. Посередником виступають США: американці передають проєкт мирної угоди почергово українській і російській стороні після того, як кожна з них внесе свої пропозиції. Поки що згоди не вдалося досягнути в питанні територій: Росія хоче залишитися на тих територіях, які вона встигла окупувати в Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях. Крім того, вона вимагає від України вивести армію з вільної частини Донецької області, створивши там "демілітаризовану" зону. Гарантій, що вона не заведе туди окупантів, немає. 
