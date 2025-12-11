Зеленський не бачить готовності Росії припинити війну і припускає, що вона може зірвати процес переговорів

Росії потрібна пауза в війні через проблемні питання з економікою, вважає президент України Володимир Зеленський. Але ознак того, що росіяни на цю паузу підуть і що вони хочуть закінчити війну, він не бачить.

Москва прагне уникнути посилення тиску з боку Сполучених Штатів, тому не зізнаватиметься їм у бажанні воювати. Про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 11 грудня.

“Президент Трамп буде йти далі, посилювати тиск. І вони не хочуть цього. Пам'ятаєте, скільки разів вони йшли на різні дипломатичні трюки для того, щоб президент Трамп не вводив санкції? Зараз теж є такий ризик. Але всі партнери мають це бачити і усвідомлювати”, – вважає він.

Про те, чи бачить він ризики виходу Росії з перемовного процесу, президент сказав:

“Може бути, на жаль, все зруйноване зараз з різних причин. Є багато ризиків щодо цього. Ми ж пробуємо з нашого боку зробити все, щоб вдалося. Я вважаю, що ми конструктивні. При цьому ми не зливаємо нашу державу, не здаємо нашу незалежність, що важливо, але ми конструктивні. Ми діємо, ми кожного дня працюємо. Вони відправили документ, є до нього питання, ми його доопрацювали, дещо змінили форми, додали ідей, і відправили їм документ. Саме так це працює. Вони подивляться цей документ, ми вийдемо знову на зв'язок. Ми кожного дня на зв'язку з американцями. Всі ці тижні, майже кожного дня. І не один раз на день. Але це конструктивна бесіда, і ми намагаємось все робити, щоб залишатись у конструктивних відносинах з Америкою – як у двосторонніх, так і разом з європейцями”.