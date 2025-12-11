Росен Желязков хоче подати у відставку до голосування за вотум недовіри, яке має відбутися сьогодні.

Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив, що планує піти у відставку після хвилі протестів, посилюючи політичний хаос напередодні вступу балканської країни до єврозони.

Про це повідомляє Bloomberg.

Желязков заявив, що подасть у відставку до голосування за вотум недовіри, яке має відбутися сьогодні.

Десятки тисяч болгар протягом кількох днів проводили вуличні протести проти партій, які підтримують уряд, подекуди вступаючи у сутички з поліцією.

Видання зазначає, що це рішення не вплине на вступ Болгарії до єврозони 1 січня.

Член партії ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова – найбільшого блоку Болгарії – Желязков з січня очолює уряд меншості, який підтримують фракції з різних політичних таборів. Серед них – неофіційний партнер кабінету міністрів Делян Пеєвскі, законодавець і колишній медіамагнат, на якого США та Велика Британія наклали санкції за корупцію.

Протестувальники скандували гасла проти Борисова та Пеєвскі, звинувачуючи останнього у неформальному контролі над урядом, службами безпеки, судовою системою та державним бюджетом. Пеєвскі заперечує будь-які правопорушення, але неодноразово наголошував на своєму впливі на уряд.

Президент Румен Радев надасть Борисову можливість запропонувати новий уряд. Якщо йому це не вдасться, шанс отримає друга за чисельністю парламентська сила. Якщо і вона не зможе сформувати кабінет, Радев висуне третього кандидата. Три невдачі призведуть до дострокових виборів, які можуть відбутися наступної весни.

Ще одні вибори посилили б політичну кризу у Болгарії: з 2021 року балканська країна провела сім загальних виборів, і жодні не дали стабільної більшості.