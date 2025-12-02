«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСвіт

У Болгарії на протесті через проєкт бюджету сталися сутички з поліцією

Тисячі людей пікетували парламент через кошторис, який містить податки на дивіденди і підвищення плати за соціальне страхування.

У Болгарії на протесті через проєкт бюджету сталися сутички з поліцією
Сутички з поліцією у Софії
Фото: EPA/UPG

У болгарській столиці Софії у понеділок відбувся черговий мітинг поблизу будівлі парламенту з вимогою не ухвалювати проєкт бюджету, що містить суперечливі норми щодо дохідної частини.

Як пише Reuters, протестувальники вимагають змінити кошторис, у якому передбачено запровадження податку на дивіденди, а також збільшено ставки сплати за соціальне страхування. 

Під час акції непокори сталося кілька сутичок із поліцією, яка охороняла кордоном парламент. У представників силових структур кидали каміння, пляшки та петарди.

Нинішній бюджет стане для Болгарії першим, розрахованим у євро. Країна переходить на єдину валюту 1 січня 2026 року. Близько половини населення не підтримує відмову від лева на користь євро через побоювання щодо зростання цін. 
﻿
