США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Європейська комісія запропонує Бельгії рішення для кредиту Україні за рахунок російських активів

Йдеться про кредит у 140 млрд євро.

Прапори Євросоюзу та України
Фото: facebook/Oleksandr Korniyenko

Єврокомісія розробляє юридичне рішення, яке призначене розвіяти побоювання Брюсселю щодо надання Україні кредиту за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів та посадовців ЄС.

“Рішення Комісії, щоб задовольнити Бельгію, полягає в тому, щоб уникнути можливості для однієї країни ЄС скасовувати санкції. Наразі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має право зробити саме це, оскільки санкції вимагають одностайності та повинні поновлюватися кожні шість місяців”, - йдеться у повідомленні.

Для цього Єврокомісія хоче вдатися до пункту статті 122 договору ЄС, який дозволяє урядам вирішувати “в дусі солідарності між державами-членами щодо заходів, що відповідають економічній ситуації”.

Єврокомісія хоче інтерпретувати це таким чином, що фінансові ставки в цьому випадку настільки високі, що кваліфікована більшість країн зможе схвалити продовження санкцій, позбавивши Угорщину потенційного вето. 

Юристи ЄС погоджуються, що гнучке формулювання статті 122 може виправдати перегляд вимог щодо неузгодженості, оскільки скасування санкцій завдасть хаосу європейській економіці. 

Також це може бути використано для продовження голосування щодо продовження санкцій з нинішніх шестимісячних термінів до трьох років.

Втім, залишається питання, чи задовольнить такий варіант прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера, щоб дозволити вивільнення російських коштів з банку Euroclear у Брюсселі. 

Наразі офіс Де Вевера відмовився коментувати це юридичне рішення.

  • Раніше ЗМІ писали, що переговори між представниками Єврокомісії та урядом Бельгії щодо плану використати заморожені російські активи для кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро завершилися без прориву.

  • Бельгія наполягає, щоб інші країни ЄС надали фінансові гарантії у разі можливих ризиків, пов’язаних із кредитом, забезпеченим активами Росії, замороженими на її території.

  • Міністри фінансів країн ЄС планують повернутися до обговорення під час зустрічі Ecofin у Брюсселі цього місяця. Єврокомісія має представити список альтернативних варіантів фінансування України, якщо погодити використання російських активів не вдасться.

  • Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що план Європейського Союзу використати заморожені російські державні активи для фінансування України може поставити під загрозу шанси на потенційну мирну угоду, яка могла б завершити майже чотирирічну війну.
