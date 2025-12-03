Європейська комісія запропонує Бельгії рішення для кредиту Україні за рахунок російських активів

Єврокомісія розробляє юридичне рішення, яке призначене розвіяти побоювання Брюсселю щодо надання Україні кредиту за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів та посадовців ЄС.

“Рішення Комісії, щоб задовольнити Бельгію, полягає в тому, щоб уникнути можливості для однієї країни ЄС скасовувати санкції. Наразі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має право зробити саме це, оскільки санкції вимагають одностайності та повинні поновлюватися кожні шість місяців”, - йдеться у повідомленні.

Для цього Єврокомісія хоче вдатися до пункту статті 122 договору ЄС, який дозволяє урядам вирішувати “в дусі солідарності між державами-членами щодо заходів, що відповідають економічній ситуації”.

Єврокомісія хоче інтерпретувати це таким чином, що фінансові ставки в цьому випадку настільки високі, що кваліфікована більшість країн зможе схвалити продовження санкцій, позбавивши Угорщину потенційного вето.

Юристи ЄС погоджуються, що гнучке формулювання статті 122 може виправдати перегляд вимог щодо неузгодженості, оскільки скасування санкцій завдасть хаосу європейській економіці.

Також це може бути використано для продовження голосування щодо продовження санкцій з нинішніх шестимісячних термінів до трьох років.

Втім, залишається питання, чи задовольнить такий варіант прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера, щоб дозволити вивільнення російських коштів з банку Euroclear у Брюсселі.

Наразі офіс Де Вевера відмовився коментувати це юридичне рішення.